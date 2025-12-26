Joven mexicana fue hallada sin vida en Antioquia tras celebración de Navidad

El hallazgo de una joven mexicana en el oriente de Antioquia encendió las alertas de las autoridades en plena celebración navideña. El caso ocurrió la noche del martes 24 de diciembre en un alojamiento de renta corta ubicado en el barrio Centro del municipio de El Carmen de Viboral, donde la mujer se encontraba celebrando una fecha especial junto a su pareja.

Fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años, de nacionalidad mexicana. Según la información oficial, había llegado al lugar junto a su pareja sentimental, Juan Eduardo de la Cabada Avilés, de 36 años, con quien celebraba su aniversario. Ambos residían en Cancún, Quintana Roo, y se encontraban de visita en Colombia.

De acuerdo con el testimonio entregado por el hombre a las autoridades, la pareja estaba compartiendo en el alojamiento cuando él decidió salir por unos minutos, dejando a Ana Carolina en el jacuzzi del inmueble.

Al regresar, aseguró haberla encontrado con dificultades para respirar. Según su versión, intentó auxiliarla de inmediato y prestarle primeros auxilios, pero al no obtener respuesta, decidió comunicarse con la Policía.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, el fallecimiento habría estado asociado a un paro cardiorrespiratorio, información que hace parte de los primeros reportes entregados por los organismos oficiales. Durante la inspección técnica al cuerpo no se evidenciaron signos visibles de violencia.

Sustancias halladas en el cuerpo de la joven mexicana

En el procedimiento realizado dentro del alojamiento, las autoridades reportaron el hallazgo de sustancias estupefacientes, dato que fue incluido dentro del proceso investigativo. No obstante, este elemento por sí solo no determina responsabilidades ni causas definitivas, y será analizado dentro del conjunto de pruebas que adelantan las autoridades judiciales.

El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que continúan recopilando información para esclarecer con exactitud qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento de la ciudadana extranjera.

Las autoridades han sido enfáticas en señalar que el proceso sigue abierto y que solo los resultados oficiales permitirán establecer con certeza las circunstancias de la muerte.

