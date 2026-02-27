Precio de gasolina baja en Colombia; así queda en Bogotá, Medellín y Barranquilla

El Gobierno confirmó una nueva reducción de 500 pesos en el precio del galón de gasolina, con vigencia desde marzo de 2026, como parte de un segundo ajuste aplicado en lo que va del año. Esta acción busca aliviar el costo para los usuarios en todas las regiones del país dentro del marco de políticas de combustibles.

Con este ajuste, el precio promedio del galón en las 13 principales ciudades quedó en alrededor de 15.057 pesos, lo que suma una disminución total de 1.000 pesos acumulados durante el periodo.

¿Cuáles son los precios de la gasolina por ciudad?

Aunque los valores varían según la región, algunas ciudades registran cifras superiores al promedio, mientras otras muestran costos más bajos por factores como transporte desde refinerías y condiciones especiales en zonas fronterizas.



Algunos valores referenciales tras el ajuste:



Villavicencio: $ 15.591.

Cali: $ 15.502.

Bogotá: $ 15.491.

Manizales: $ 15.466.

Pereira: $ 15.439.

Medellín: $ 15.412.

Ibagué: $ 15.407.

Montería: $ 15.333.

Bucaramanga: $ 15.248.

Barranquilla: $ 15.126.

Cartagena: $ 15.083.

¿Por qué el precio de la gasolina cambia entre ciudades y regiones del país?

El ajuste reciente en los precios del combustible resulta relevante para conductores particulares, empresas de transporte y sectores productivos que dependen del combustible para su operación diaria.

Según información técnica utilizada por las autoridades económicas, el precio de esta en Colombia depende de varios componentes que se revisan de forma periódica. Entre estos factores se encuentran la referencia internacional del petróleo, la tasa de cambio, los costos de producción nacional, así como los gastos de transporte, almacenamiento y distribución.

Además, las decisiones del Gobierno en materia fiscal y energética influyen en la estructura del precio final que se aplica en cada ciudad. Por esta razón, cualquier variación en estos elementos puede generar nuevos ajustes en los valores del combustible, tanto al alza como a la baja, de acuerdo con el comportamiento del mercado y las condiciones económicas del país.



¿Desde cuándo rigen los nuevos precios de la gasolina?

La reducción anunciada por el Gobierno entra en vigencia a partir de marzo de 2026 y se aplica de manera uniforme en las estaciones de servicio del país, con variaciones según cada ciudad. Las tarifas actualizadas se reflejan de forma gradual en los puntos de venta, de acuerdo con los reportes de distribuidores y operadores del sector.

Este ajuste se enmarca dentro del esquema mensual de revisión de precios de los combustibles, que permite al Ejecutivo realizar modificaciones periódicas según el comportamiento de los costos internos y externos.

Se trata de la segunda reducción aplicada en lo que va del año, luego de un ajuste similar realizado a comienzos de 2026. Los consumidores pueden consultar los valores oficiales en estaciones autorizadas y canales institucionales.

De acuerdo con análisis técnicos del sector energético y con el esquema oficial de fijación de precios de combustibles en Colombia, una disminución en el valor del galón representa un alivio parcial para los usuarios que utilizan vehículo de forma frecuente, especialmente en ciudades con alta demanda de transporte particular y comercial. El efecto del ajuste se refleja en una reducción de los gastos asociados a la movilidad diaria, según el nivel de consumo de cada usuario.

Desde el sector transporte se explica que la variación en el precio de la gasolina influye de manera directa en los costos operativos de actividades como el transporte de carga, los servicios de mensajería y la movilidad urbana.

