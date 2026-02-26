Aleja Martínez habla de los conflictos que ha tenido con excompañeros del Desafío 2023

Una de las sorpresas que hubo en el Desafío The Box 2023 fue la victoria de Aleja Martínez ante Guajira en la prueba definitiva, en especial en la prueba de puntería. Sin embargo, la modelo y deportista pasó por el Klub de La Kalle y comentó que pese a su victoria todavía tiene que lidiar con algunos conflictos por esto.

Tanto es así que ganar el Desafío no solo le trajo fama y dinero, sino también varios conflictos. Inicialmente, confesó que aún hoy lidia con la actitud de Guajira, quien aparentemente no superó haber perdido la final y esta según ella le sigue recriminando por lo ocurrido.

"Ella no quedó muy a gusto de que yo le haya ganado, entonces tira y tira y tira", señaló Aleja Martínez, afirmando que a pesar de los ataques, ella está tranquila porque "lo que es para uno es para uno". De igual forma, explicó que aunque muchos querían que Guajira ganara nadie conocía los sacrificios que tuvo en El Desafío.



Al punto que reveló que ella estaba en varias oportunidades en querer renunciar de la competencia, debido a que no quería más, así mismo, explicó que muchas veces pensó que tenía lesiones por la presión del reality, pero afirmó que entendió que este era su proceso para conseguir el título en El Desafío The Box.



¿Con qué otro excompañero del Desafío ha tenido problemas Aleja Martínez?

Por otro lado, la modelo recordó lo ocurrido con Alejandro Calderón o más conocido como Sensei, en el año 2024, donde tuvieron un accidente de tránsito al chocar con contra una mula, donde afortunadamente ambos salieron ilesos. Sin embargo, la deportista reveló nuevos detalles sobre esta situación.

Aleja reveló que tuvo un accidente de tránsito en un Chevrolet Spark junto a él, donde el deportista iba manejando y se quedó dormido, resultando en pérdida total del vehículo en un viaje Villavicencio-Bogotá. Lo que más le dolió a la modelo fue la falta de respuesta económica: "nunca me respondió... me iba a dar 4 millones por pérdida total", denunció indignada.

Pese a esto, recordó que Sensei se pronunció en una ocasión que él le iba a dar un dinero, el cual nunca se lo dio. Ante este desplante y varios cruces de palabras, Aleja explicó en la entrevista que decidió cortar todo vínculo: "ya eliminado, bloqueado", sentenció a la mesa sobre su relación con él.

