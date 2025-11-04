Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
¿BANCOLOMBIA SUSPENDERÁ SUS SERVICIOS?
AÍDA MERLANO PILLADA CON EMPRESARIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Participante del ‘Desafío’ hace cruda confesión sobre cómo perdió a su bebé

Participante del ‘Desafío’ hace cruda confesión sobre cómo perdió a su bebé

La concursante del Desafío Siglo XXI confesó en una entrevista que vivió varios meses de depresión debido a la situación que atravesó.

Participante del ‘Desafío’ hace cruda confesión sobre cómo perdió a su bebé
Participante del ‘Desafío’ hace cruda confesión sobre cómo perdió a su bebé
Foto: imagen tomada en redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de nov, 2025