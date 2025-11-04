Participante del ‘Desafío’ hace cruda confesión sobre cómo perdió a su bebé

El Desafío del Siglo XXI continúa avanzando hasta su etapa final, situación por la cual los televidentes se encuentran interesados por varios de sus participantes. Cómo es el caso de Katiuska, del equipo Omega, quien actualmente tiene 25 años y confesó en una entrevista el momento más duro que atravesó.

Por medio de una entrevista con La Red, Katiuska compartió varios aspectos de su vida personal, donde recalcó que su vida estuvo llena de retos económicos, el deseo de salir adelante, pero sobre todo una pérdida que la terminó marcando, debido a que este momento le ocasionó depresión y más cosas en su vida.

“Gracias a Dios no he tenido que vivir la muerte de algún familiar, pero sí pasé por un aborto y pasé por una depresión”, mencionó Katiuska en la entrevista. Donde resaltó que tuvo que enfrentar un proceso difícil, debido a que tomó la decisión de hacer este proceso, pero se arrepintió días antes de hacerlo y fue en ese momento que sufrió un aborto espontáneo.

“Después de eso aprendí, crecí emocional y espiritualmente, me conecté más con Dios, conmigo misma, mejoró la situación con mi pareja y cambió la perspectiva que tenía sobre una familia”, dijo. Pese a eso, confesó que también atravesó un proceso de depresión por un tiempo de 8 meses.



¿Qué otros aspectos reveló Katiuska en la entrevista?

Por otro lado, Katiuska en la entrevista mencionó que a los 12 años ya vendía dulces en el colegio, hacía trenzas, elaboraba maquetas y carteleras, e incluso daba refuerzos académicos para obtener ingresos. Esto, con el fin de apoyar en su casa y poder pagar sus estudios universitarios.

Sumado a esto, comentó que su pasión por los deportes nació gracias a que comenzó a dar clases de rumba y entrenamiento deportivo personalizado. Desde ese punto supo que el tema del ejercicio no solo sería su trabajo, sino una forma de vida.

Finalmente, recalcó el apoyó de su esposo con quien lleva casi nueve años juntos, al punto que lo termina describiendo como: “Es el hombre que más he querido en mi vida y también es el hombre que más me ha amado”, afirmó. De igual forma, mencionó que su propósito en ‘El Desafío’ es conseguir el premio mayor para poderle brindar una casa a su mamá.

“Quiero comprarle una casa a mi mamá, porque hemos pasado muchas dificultades con el arriendo. También quisiera tener mi propio gimnasio y, si puedo, ahorrar para la cuota inicial de un apartamento”, mencionó Katiuska, quien hasta el momento sigue participando en el programa gracias a su fortaleza física y mental.

