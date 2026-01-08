Publicidad

Farándula  / ¡Luto en la TV! Reconocido actor pierde la vida por extrañas circunstancias a sus 24 años

¡Luto en la TV! Reconocido actor pierde la vida por extrañas circunstancias a sus 24 años

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, su padre le dedicó un mensaje de despedida y confirmó la compleja enfermedad que padecía.

Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

En las últimas horas, el mundo de la música entró en luto tras confirmarse el fallecimiento del el actor y músico Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, quien perdió la vida a sus 24 años de edad, noticia que fue confirmada por la agencia de representación del artista.

De igual forma, se conoció que el joven perdió la vida el pasado 1 de enero. Tanto es así que las personas que lo representaban lo describieron como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación", así mismo, destacaron que su trayectoria estuvo marcada por la honestidad y una vocación artística.

Puedes leer: Influencer pierde la vida en plena transmisión tras aceptar un reto a cambio de dinero

“Queridas, tenemos que contaros que ha muerto Siro. Nuestro joven y delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras. No queremos decir mucho por aquí, nos disculpamos si os estáis enterando ahora. Hemos intentado llamar y contarlo de viva voz en la medida de lo posible”, agregó Tristura.

Sumado a esto, el padre de Siro Ouro, Dani, confirmó la partida de su hijo en sus redes sociales, además explicó que este venía lidiando con una extraña enfermedad, pero no entró en detalles de cuál era.

“Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió. Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación”, escribió el familiar del artista.

¿Cómo fue la carrera de Siro Ouro?

Siro Ouro nació en Ferrol, España y formó parte del reparto de La Mesías, una de las series más destacadas del panorama audiovisual reciente, al interpretar a Álex. Su aparición en la producción le dio visibilidad entre el público. Además de su faceta como actor, también desarrolló proyectos vinculados al ámbito artístico.

Puedes leer: Fallece el hombre considerado el más obeso del mundo; pesó hasta 600 kilos

Al mismo tiempo, también comenzó su carrera como músico bajo la denominación de Gold Sirope, proyecto sobre el que su agencia ha indicado que su última canción, publicada en las últimas semanas, será un "testimonio artístico y emocional de gran valor".

Por lo cual, este joven se destacó durante años al ser un reconocido actor y cantante, demostrando su gran habilidad en el campo artístico al participar en otras reconocida series como; ‘Somos reyes’ y ‘La consagración de la primavera’.

