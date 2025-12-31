Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Fallece reconocida periodista a los 35 años; era nieta de John F. Kennedy

Fallece reconocida periodista a los 35 años; era nieta de John F. Kennedy

La familia de la escritora y periodista confirmó su fallecimiento tras enfrentar una enfermedad durante un largo tiempo y después de dar a luz a su segunda hija.

Tatiana Schlossberg pierde la vida a sus 35 años por un cáncer
Fallece reconocida periodista a los 35 años; era nieta de John F. Kennedy
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

El mundo del periodismo en Estados Unidos se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Tatiana Schlossberg. La reconocida periodista y escritora, nieta del expresidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, perdió la vida este martes 30 de diciembre de 2025 a la edad de 35 años.

La noticia fue anunciada a través de un comunicado en las redes sociales de la Fundación Biblioteca John F. Kennedy. "Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", expresaron donde también confirmaron que Schlossberg se encontraba luchando contra un cáncer.

En noviembre de 2025, Tatiana anunció que padecía leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer en la sangre extremadamente agresivo. Así mismo, explicó que este diagnóstico se produjo en mayo de 2024, apenas unos días después de dar a luz a su segunda hija, cuando un examen de rutina mostró un recuento de glóbulos blancos alarmante.

Por lo cual, decidió someterse a tratamientos intensivos que incluyeron quimioterapia y un trasplante de médula ósea. Sin embargo, los médicos le comunicaron que la enfermedad era irreversible, pronosticándole menos de un año de vida. En un ensayo íntimo titulado "Una batalla con mi sangre", publicado en The New Yorker, Schlossberg reflexionó sobre la fragilidad de la vida y su mayor temor que sea que sus hijos no la recuerden.

¿Quién fue Tatiana Schlossberg?

Se conoció que Tatiana fue hija de la diplomática Caroline Kennedy y el diseñador Edwin Schlossberg, pese a esto, ella tomó la decisión de forjar su propio camino profesional lejos del foco político. Donde destacó como reportera de ciencia y medio ambiente para The New York Times y colaboró con medios como The Atlantic y Vanity Fair.

Tanto es así que su compromiso con los temas climáticos la llevó a publicar en 2019 el libro "Consumo invisible: el impacto ambiental que no sabes que tienes". Además, fue reconocida por su integridad periodística y su capacidad crítica, al punto de criticar a su familiar Robert F. Kennedy Jr.

En sus escritos finales, Tatiana Scholssberg expresó el dolor de añadir una nueva pena a la vida de su madre, Caroline, debido a que ésta sufrió múltiples pérdidas. "Toda mi vida he intentado ser buena... y nunca disgustarla. Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida... y no hay nada que pueda hacer para evitarlo", sentenció con honestidad.

Sin embargo, su partida ocurre en un momento de tensión para el legado familiar, coincidiendo con la reciente y polémica decisión de renombrar el Kennedy Center como "Trump-Kennedy Center".

