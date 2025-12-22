Encuentran sin vida a reconocido actor de IT en su casa; tenía 46 años

La industria del entretenimiento en Hollywood se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de James Ransone, actor estadounidense reconocido por sus actuaciones en especial por ‘It: Capítulo Dos’, ‘The Wire’, entre otras. Dicho actor tenía 46 años, cuando fue encontrado sin vida el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 en Los Ángeles.

De acuerdo con el informe emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el deceso del actor se produjo por un caso de una autolesión que le terminó provocando su fallecimiento. Las autoridades locales confirmaron que el cuerpo de Ransone fue encontrado en un cobertizo y que, tras las investigaciones pertinentes, se descartó la participación de terceros o circunstancias sospechosas en el lugar de los hechos.

Se conoció que James Ransone nació en Baltimore en 1979 e inició su formación artística en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Maryland. Su oportunidad en la actuación llegó en 2002 con la película Ken Park, lo que le abrió las puertas para unirse al elenco de la aclamada serie de HBO, ‘The Wire’, un año después.



En esta producción, el actor interpretó a Chester “Ziggy” Sobotka, un trabajador portuario con aspiraciones de delincuente que se convirtió en uno de los personajes más memorables de la segunda temporada, ganando así buenos comentarios por parte de la crítica especializada.

¿Cómo siguió la carrera de James Ransone?

Tras esta interpretación, el actor volvió a protagonizar una serie de HBO al aparecer en la miniserie ‘Generation Kill’ (2008), donde interpretó al cabo Josh Ray Person, basándose en la experiencia real de un marine durante la invasión de Irak. Sin embargo, uno de los papeles más recordados sucedió en 2019, cuando asumió el papel de la versión adulta de Eddie Kaspbrak en la exitosa cinta de terror ‘It: Capítulo Dos’.

En esta adaptación de la obra de Stephen King, Ransone destacó por su química con Bill Hader y por capturar la ansiedad y el carisma del personaje, convirtiéndolo en uno de los favoritos del público.

Finalmente, James se mantuvo activo tanto en el cine independiente como en formatos televisivos de renombre, participando en proyectos como Small Engine Repair, V/H/S/85, Poker Face y Seal Team. Recientemente, formó parte del elenco de la película de terror ‘The Black Phone’ y su secuela, estrenada a inicios de 2025.

Sin embargo, en 2021, reveló públicamente haber sido víctima durante su infancia por parte de un profesor y también compartió su proceso de recuperación frente a problemas de adicción que enfrentó en su juventud.