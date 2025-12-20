Cirujanos fueron imputados por fallecimiento de bebé: “Nos engañaron con lo más sagrado”

La Justicia de Uruguay imputó a dos cirujanos y a una médica intensivista por el fallecimiento de un bebé de 13 meses de edad durante una intervención realizada en el sanatorio Casmu de Montevideo. La decisión forma parte de una investigación por presunta mala práctica médica que terminó con el deceso del menor en abril de 2024.

El menor, identificado como Manuel, ingresó al centro de salud para una lobectomía pulmonar endoscópica, un procedimiento que buscaba corregir una malformación congénita benigna en un lóbulo de su pulmón izquierdo.

Puedes leer: Mujer abandona a recién nacido en una bolsa de basura en plena calle; hay video



Cirujanos imputados por fallecimiento de bebé

Según los registros y la investigación, la operación debía desarrollarse en unas pocas horas, pero terminó prolongándose durante nueve horas, lo que obligó a los especialistas a actuar más allá de lo inicialmente previsto.



Durante la intervención, los cirujanos enfrentaron dificultades relacionadas con la visibilidad del campo operatorio. Aunque la investigación indica que la situación requería cambiar la técnica empleada, los expertos continuaron con el mismo método endoscópico.



Esto prolongó tanto la duración de la anestesia como la operación en general, lo cual, según la Fiscalía, fue excesivo para un bebé de esa edad y generó una hemorragia significativa en la vía aérea que derivó en el fallecimiento del niño.

La fiscal Sylvia Lovesio solicitó la imputación por homicidio culposo contra los dos cirujanos identificados como Gabriel Giannini y Martín Ormaechea y por encubrimiento contra la médica intensivista que asistió ese día.

A la intensivista se le atribuye haber escrito en la historia clínica que la operación “no presentó contratiempos”, pese a que, según la investigación, sí hubo dificultades sustanciales durante el procedimiento.

Publicidad

La familia de Manuel presentó una denuncia penal tras el deceso del bebé, argumentando que no les habían advertido suficientemente sobre los riesgos reales del procedimiento y que les dieron información inexacta e insuficiente antes y después de la operación.

La madre del menor declaró que el niño había estado jugando con normalidad el día anterior y que les habían dicho que se trataba de una cirugía “sencilla” con algunos riesgos, pero que no recibieron explicaciones completas sobre la complejidad del procedimiento ni sobre el tipo de anestesia utilizada.

Publicidad

Puedes leer: Aparece video de Shelsy Navarro, la pequeña hallada sin vida en Mingueo, La Guajira

Tras la audiencia en la que los profesionales fueron imputados, la madre declaró que la familia esperaba que la actuación judicial representara “un poco de Justicia” tras la pérdida de su hijo. En sus palabras, manifestó que los habían “engañado con lo más sagrado que tenés en la vida, que es tu hijo”, refiriéndose a la confianza depositada en el equipo médico.

Los imputados deberán cumplir medidas cautelares de fijación de domicilio mientras avanza la investigación. La causa continúa bajo análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación en Uruguay.

Mira también: Mujer lanza a su bebé de 10 meses al río Bogotá y luego se arroja ella misma