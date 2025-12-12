Aparece video de Shelsy Navarro, la pequeña hallada sin vida en Mingueo, La Guajira

La fallecimiento de Shelsy Michel Navarro Ojeda, una niña de apenas 3 años, mantiene en shock a los habitantes del barrio El Vivero, en Mingueo. Su desaparición se reportó el miércoles 10 de diciembre en horas de la tarde, un momento que desató una búsqueda urgente en toda la zona.

Horas después, la comunidad recibió la noticia más dolorosa: la pequeña fue encontrada sin vida, dentro de un saco tipo lona y a pocos metros de su vivienda.

El hallazgo no solo destruyó a su familia, también dejó a los vecinos con un sentimiento de impotencia que todavía no logran procesar. La corta edad de Shelsy, su inocencia y la forma en que terminó su vida hicieron que la noticia se expandiera rápidamente y provocara un profundo rechazo.

Durante la noche circularon en redes sociales varias imágenes que mostraban al joven señalado por la comunidad como presunto responsable. En los primeros videos se le observa retenido por un grupo de personas, mientras que en otros aparece ya sin vida y con signos evidentes de violencia.

Últimas palabras del joven acusado de apagar la vida de niña /Foto: redes sociales

Los últimos momentos de Shelsy en Mingueo

A medida que avanza la investigación oficial, también se reconstruyen los últimos momentos en los que Shelsy fue vista con vida. Según testimonios de sus familiares, la niña jugaba cerca de su casa cuando desapareció sin que nadie pudiera dar una explicación clara de lo ocurrido. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada que terminó en el punto exacto donde encontraron el saco que contenía su cuerpo.

El video de Shelsy Navarro antes de fallecer

Uno de los elementos que más ha impactado a la comunidad es un video que empezó a circular después de conocerse su muerte. En las imágenes aparece Shelsy bailando y cantando una canción muy conocida, moviéndose con la espontaneidad y la alegría típica de una niña de su edad.

El contraste entre ese momento tan lleno de vida y la noticia de su muerte ha sido especialmente difícil de asimilar. Para muchos vecinos, el video se convirtió en el recuerdo más puro de Shelsy, una niña que irradiaba ternura y que ahora deja un vacío imposible de reemplazar.