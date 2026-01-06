Publicidad

Carnaval de Barranquilla 2026: agenda completa día a día y todos los eventos oficiales

Carnaval de Barranquilla 2026: agenda completa día a día y todos los eventos oficiales

Conoce el cronograma completo del Carnaval de Barranquilla 2026, con fechas, desfiles, precarnaval, reyes y eventos oficiales día por día.

Programación oficial del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas, desfiles y eventos
Programación oficial del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas, desfiles y eventos
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

El Carnaval de Barranquilla 2026 ya tiene agenda definida y promete convertirse, una vez más, en uno de los eventos culturales más grandes y esperados del país. La fiesta oficialmente comienza el 17 de enero con la tradicional Lectura del Bando, pero desde mucho antes la ciudad empieza a sentir el ambiente carnavalero en cada barrio, plaza y escenario cultural.

Durante más de un mes, Barranquilla y varios municipios del Atlántico se llenan de música, danzas, comparsas, disfraces y verbenas que reflejan la riqueza cultural de esta celebración, considerada una de las más importantes de Colombia y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Puedes leer: Concierto GRATIS de Peter Manjarrés en Bogotá; todo lo que debes saber

La organización del Carnaval ha apostado para 2026 por una programación que combina tradición, espectáculos masivos y nuevas tecnologías, con escenarios intervenidos mediante mapeo visual y homenajes a manifestaciones folclóricas que han marcado la historia de la fiesta.

Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026

Los encargados de liderar la fiesta este año son:

  • Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026
  • Adolfo Maury, Rey Momo 2026

En el Carnaval de los Niños, los protagonistas serán:

  • Joshua Ortiz, Rey Momo Infantil
  • Sharon Acosta, Reina Infantil, hija del cantante Checo Acosta

Ellos serán los responsables de encabezar los principales eventos y desfiles a lo largo del precarnaval y los días centrales de la celebración.

Puedes leer: Bogotá se prepara para la Fiesta de Reyes Magos 2026 en el Barrio Egipto; es GRATIS

Precarnaval 2026: el inicio de la fiesta

El 17 de enero de 2026 se realiza la Lectura del Bando, evento que marca el inicio oficial del Carnaval. A partir de esa fecha, Barranquilla entra en modo fiesta con coronaciones, desfiles, verbenas populares y eventos culturales en distintos sectores de la ciudad.

Durante el precarnaval se destacan actividades como la Guacherna, las coronaciones de reinas populares, eventos infantiles y presentaciones artísticas que preparan el terreno para los días más intensos.

Programación oficial del Carnaval de Barranquilla 2026
Programación oficial del Carnaval de Barranquilla 2026
/Foto: AFP

Programación oficial del Carnaval de Barranquilla 2026, día a día

Viernes de Carnaval – 13 de febrero de 2026

  • Noche de Orquestas – 5:00 p.m.
    Par Vial carrera 50
  • Coronación de los Reyes del Carnaval – 7:00 p.m.
    Estadio Romelio Martínez

Sábado de Carnaval – 14 de febrero de 2026

  • Batalla de Flores – 11:00 a.m.
    Vía 40
  • Desfile del Rey Momo – 2:00 p.m.
    Calle 17
  • Noche de Orquestas – 5:00 p.m.
    Par Vial carrera 50

Domingo de Carnaval – 15 de febrero de 2026

  • Gran Parada de Tradición – 12:00 m.
    Vía 40
  • Festival de Orquestas – 5:00 p.m.
    Par Vial carrera 50

Lunes de Carnaval – 16 de febrero de 2026

  • Gran Parada de Comparsas – 12:00 m.
    Vía 40
  • Encuentro de Comedias – 5:00 p.m.
    Parque Almendra
  • Elección y Coronación de la Reina Popular – 7:00 p.m.
    Plaza de la Paz

Martes de Carnaval – 17 de febrero de 2026

  • Desfile de Joselito Carnaval – 3:00 p.m.
    Carrera 54 hasta Barrio Abajo

Este desfile marca el cierre oficial de las fiestas, con comparsas y disfraces que despiden el Carnaval hasta el próximo año.

Eventos para toda la familia y escenarios emblemáticos

La agenda del Carnaval de Barranquilla 2026 incluye más de 40 eventos masivos y cerca de 50 actividades culturales, muchas de ellas pensadas para niños y familias. Escenarios como el Malecón del Río y Rebolo serán puntos clave, con exhibición de macrofiguras como Río de Tradiciones, ideales para recorrer y tomar fotografías.

Durante todo el mes, la ciudad vibra con música, danza y expresiones culturales que se viven tanto en los grandes desfiles como en los barrios, donde la fiesta se siente auténtica y cercana.

Barranquilla vuelve a demostrar que el Carnaval no es solo una celebración, sino una forma de vivir, sentir y compartir su identidad con Colombia y el mundo.

587015611_18544224784021923_6770261919801147413_n.jpg
/Foto: Instagram @carnavalbaq

