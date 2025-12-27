Hombre no le dio paso a un motociclista en Barranquilla y tras discutir pasó lo peor

La celebración de la Navidad terminó marcada por la tragedia en Barranquilla, luego de que un acto de intolerancia en plena vía pública derivara en un violento ataque armado.

Lo que comenzó como una reunión familiar en el corregimiento de La Playa acabó con la muerte de un hombre y con su hijo gravemente herido, en un hecho que ha generado conmoción entre los habitantes del sector y reaviva la preocupación por la escalada de violencia durante fechas festivas.

El suceso ocurrió en el barrio Villa Norte, donde varias personas compartían en la madrugada del jueves 25 de diciembre. Como parte de la celebración, los residentes habían cerrado temporalmente el paso vehicular de la cuadra, sin imaginar que esa decisión sería el detonante de una tragedia que enluta a una familia en Barranquilla.



Barranquilla: el origen del altercado que terminó en tragedia

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos se registraron aproximadamente a las 3:00 de la madrugada.

En ese momento, un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó al lugar y exigió que se le permitiera el paso por la vía que estaba bloqueada.

Entre las personas que se encontraban en la calle estaba Demic Gómez, quien, junto a otros residentes, se negó a habilitar el paso. Esta negativa desató una discusión verbal que fue subiendo de tono, hasta el punto de generar un ambiente de alta tensión.

Tras varios minutos de reclamos, el motociclista decidió retirarse del lugar, lo que hizo pensar a los presentes que el conflicto había quedado atrás.

Sin embargo, esa aparente calma fue solo momentánea. La discusión, nacida de un acto de intolerancia, se convertiría en un episodio de violencia extrema que enluta a Barranquilla en plena Navidad.



Barranquilla: ataque, persecución y dolor

Minutos después de haberse marchado, el motociclista regresó al sector, esta vez portando un arma de fuego. Sin mediar palabra, abrió fuego contra Demic Gómez, quien recibió varios impactos y perdió la vida de manera inmediata en plena vía pública.

En medio del caos y la desesperación, el hijo de la víctima intentó perseguir al agresor a pie con la intención de detenerlo. No obstante, a tan solo una cuadra del lugar inicial, el atacante volvió a disparar, hiriendo gravemente al joven, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Tras el doble ataque, el agresor abandonó su motocicleta y huyó a pie. La comunidad, alarmada por las detonaciones y profundamente indignada por lo ocurrido, prendió fuego al vehículo abandonado como una reacción de furia colectiva ante el crimen.

Las autoridades confirmaron que el presunto responsable fue capturado en flagrancia, mientras unidades del CTI realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los detalles del caso.

