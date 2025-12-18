Motociclista cae a alcantarilla sin tapa en pleno aguacero; quedó en video

En medio de una noche marcada por lluvias constantes, un motociclista terminó cayendo en una alcantarilla destapada en el barrio San Joaquín Norte, localidad de Engativá, un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El incidente ocurrió el martes 17 de diciembre, sobre las 8:05 de la noche, en la carrera 71 con calle 66-60, justo cuando el agua acumulada en la vía dificultaba ver el estado real del asfalto.

Las imágenes muestran cómo el motociclista avanza por una vía aparentemente normal, pero cubierta por una capa de agua producto del aguacero. En cuestión de segundos, la llanta delantera cae de forma abrupta en una alcantarilla sin tapa, hundiéndose casi hasta la mitad de la motocicleta. El impacto hace que el conductor pierda el equilibrio y termine en el suelo, mientras la moto queda atrapada en el hueco.

En el video también se observa cómo el motociclista intenta incorporarse por sus propios medios, visiblemente afectado por la caída, mientras el agua sigue corriendo por la calle. Segundos después, varias personas que transitaban por el sector se acercan para auxiliarlo y ayudar a levantar la motocicleta, todo en medio de la lluvia y el riesgo constante de que otro vehículo pase por el mismo punto.

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial cuál es el estado de salud del motociclista. Sin embargo, las imágenes permiten ver que logra ponerse de pie y moverse sin aparentes dificultades, lo que ha llevado a pensar que no sufrió lesiones de gravedad. Aun así, el hecho generó preocupación entre vecinos y usuarios de redes, quienes aseguran que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia en diferentes zonas de la ciudad.

Denuncias por vías en mal estado en Bogotá

El caso volvió a poner sobre la mesa una problemática que ha sido denunciada durante meses, especialmente por motociclistas: alcantarillas sin tapa, huecos profundos y vías con poca iluminación, que se convierten en verdaderas trampas durante las noches lluviosas. Muchos señalan que, con el agua acumulada, resulta casi imposible distinguir entre un simple charco y un hueco peligroso.

Habitantes del sector de San Joaquín Norte aseguran que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en ese punto. Según relatan, la alcantarilla lleva tiempo sin tapa y, aunque en ocasiones ha sido señalizada de manera improvisada, la lluvia termina ocultando cualquier advertencia visual. “Con agua eso no se ve, uno pasa confiado y ahí es donde viene el problema”, comentó un residente de la zona.

En redes sociales, motociclistas de distintas localidades aprovecharon el video para compartir experiencias parecidas en Engativá, Suba, Kennedy y Fontibón. Las quejas apuntan a la falta de mantenimiento de la malla vial y a la ausencia de señalización clara en zonas donde hay obras, tapas faltantes o daños evidentes en la vía. Muchos coinciden en que, durante la temporada de lluvias, el riesgo aumenta considerablemente.

El video también generó llamados a las autoridades locales para que se revisen estos puntos críticos y se actúe con mayor rapidez. Usuarios insisten en que no se trata solo de reparar, sino de hacer inspecciones constantes, especialmente en sectores residenciales con alto flujo de motocicletas, bicicletas y peatones.