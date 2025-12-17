Sobrevivientes del accidente en Antioquia regresan al lugar de la tragedia; rompen en llanto

Siguen apareciendo nuevos detalles tras el accidente vial que dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes del grado 11 del Liceo Antioqueño, con edades entre los 16 y 18 años, además del conductor del bus, Jonathan Taborda. Por lo cual, se conoció que algunos heridos volvieron al lugar donde ocurrió la tragedia.

Recordemos que los jóvenes regresaban de una excursión de grado a Tolú y Coveñas cuando el bus en el que se movilizaban sufrió el siniestro en la vía Segovia-Remedios, ante esta situación las autoridades se encuentran analizando con claridad los motivos que provocaron el accidente.

Para ello, la Policía de Tránsito y Transporte designó a un grupo élite especializado en reconstrucción de accidentes, encargado de analizar el tramo donde ocurrió el hecho, descrito como una calzada recta con pendiente ascendente. Donde algunos testimonios afirman que el bus presentó fallas mecánicas antes de este desenlace.



“Desde el hotel se reportaron fallas en la batería, el aire acondicionado y el motor”, aseguró, David Rúa, uno de los estudiantes sobrevivientes en una entrevista con Noticias Caracol.



El regreso de los estudiantes al lugar de la tragedia en Antioquia

Por medio de redes sociales, se conoció el video de los jóvenes sobrevivientes del accidente, en el cual se puede observar como estos miran hacia el precipicio donde aún se encuentra el vehículo. Donde se puede evidenciar que muchos de ellos guardaron silencio, mientras que otros lloraron incontrolablemente.

"Aquí quedaron nuestros sueños rotos", se puede escuchar que dijo uno de los estudiantes que sobrevivió a la tragedia. De igual forma, se conoció que el sitió se transformó en un altar improvisado en memoria de las personas que perdieron la vida, esto mientras algunos le llevaron flores, velas y mensajes de despedida.

Se conoció que la excursión fue planeada desde inicios de 2024, y esta se terminó pagando de forma gradual, al punto que el grupo de jóvenes salió el 11 de diciembre al Hotel LOA, entre Tolú y Coveñas, donde después de tres días de actividades se estaban preparando para regresar a Antioquia.

Hasta el momento, la general Claudia Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, explicó que este tipo de situaciones pueden abarcar varios escenarios, desde una pérdida momentánea de concentración hasta situaciones como revisar el celular, girar la cabeza por una conversación o incluso un micro sueño.