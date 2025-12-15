El último chat de joven fallecida en accidente y su novio; le escribió un poema

Las palabras que Mariana Upegui escribió días antes de su fallecimiento hoy toman un peso distinto. No se trata solo de un poema, sino de un mensaje que quedó suspendido en el tiempo y que ahora acompaña el dolor de quienes la conocieron. Lo envió antes del fatal accidente.

La joven hacía parte del grupo de estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que perdió la vida tras el accidente ocurrido en zona rural del nordeste antioqueño, cuando regresaban de su viaje de grado.

Desde Bello, Antioquia, Simón García, su pareja, decidió compartir el texto que Mariana le había escrito poco antes del viaje. Lo hizo entre lágrimas, recordando que esas palabras fueron escritas sin imaginar que se convertirían en una despedida. El poema, lleno de símbolos sencillos y emociones profundas, hoy circula entre familiares, amigos y personas que se han detenido a escucharlo con atención.

En los versos, Mariana hablaba de deseos comunes: monedas lanzadas a fuentes, velas apagadas con esperanza y tréboles que prometen suerte. Sin embargo, el centro del texto no estaba en viajes ni en sueños materiales.

“Los demás piden viajes o milagros livianos, yo solo pido que tu corazón me quiera”, escribió la joven.

Mientras estas palabras circulan, las autoridades continúan entregando detalles oficiales sobre lo ocurrido. Según los reportes, 17 jóvenes fueron remitidos al hospital de Remedios y tres al hospital de Segovia. Entre los afectados, al menos siete tenían 16 años, seis tenían 17 y tres tenían 18. La Gobernación de Antioquia confirmó que al menos 20 personas fueron trasladadas y atendidas en centros asistenciales del nordeste antioqueño.

El viaje había iniciado el miércoles 10 de diciembre y contaba con la participación de varios estudiantes que celebraban el cierre de su etapa escolar. En total, 13 hombres y siete mujeres lograron sobrevivir. El hecho ocurrió en el sector conocido como El Chispero, en la vía Belén, tramo entre Remedios y Zaragoza, específicamente en el kilómetro 12 de la vía Caucasia–Medellín.

El poema que Mariana Upegui le escribió a su pareja

El poema que Mariana dejó escrito no fue pensado para ser público. Era un mensaje íntimo, dirigido únicamente a Simón, donde ella expresaba sus sentimientos sin rodeos ni frases elaboradas. Esa sencillez es la que hoy hace que el texto conecte con tantas personas que lo han leído.

En sus versos, Mariana utilizó imágenes cotidianas para hablar de deseos y esperanzas. No se enfocó en promesas grandilocuentes, sino en una petición clara: compartir la vida con la persona que amaba. Esa forma directa de escribir refleja la cercanía y la confianza que existía entre ambos.

Hoy, ese poema se mantiene como uno de los recuerdos más significativos que dejó Mariana.