Radamel Falcao García regresa a Millonarios; se prepara para una nueva etapa en Bogotá

El fútbol colombiano ha sido testigo de un movimiento telúrico en el mercado de pases. Después de seis meses de incertidumbre y de permanecer como agente libre, Radamel Falcao García selló su retorno a Millonarios FC.

La confirmación, entregada por Nestor Morales en Blu Radio, pone fin a días de especulaciones que mantuvieron en vilo a la hinchada "Embajadora" desde el inicio del año.

La narrativa de este regreso comenzó a gestarse el 6 de enero, cuando el club publicó en sus redes sociales la frase “The Last Dance”, acompañada de un balón y un corazón azul, evocando la atmósfera de las grandes despedidas en el deporte mundial.



La expectativa alcanzó su punto máximo este miércoles con un segundo mensaje: “El 9 a las 9”, una clara alusión al dorsal que ha inmortalizado el atacante samario.



Millonarios anunció a las 9:00 a. m. del 7 de enero el regreso del 'Tigre' a las canchas, a través de un trino en X.

A pesar de que su salida en julio de 2025 estuvo marcada por factores complejos como la carga fiscal, la seguridad y las críticas de un sector de la prensa, el deseo de Falcao por cerrar su ciclo profesional en el equipo de sus amores pesó más que cualquier obstáculo.

Diversas fuentes señalan que el acuerdo se habría terminado de pulir en una cumbre privada en Madrid, España, entre el jugador y Gustavo Serpa, máximo accionista de la institución.

Este retorno no solo tiene un componente deportivo, sino también una fuerte carga emocional impulsada por su círculo íntimo. Lorelei Tarón, esposa del delantero, fue una pieza clave para alimentar la ilusión de los fanáticos al reaccionar positivamente en Instagram a comentarios que imploraban el regreso de la familia a Bogotá.

Sus "likes" a frases como “Ya solo falta volver a Bogotá” fueron interpretados como el preámbulo de la decisión final.

Lorelei Tarón da me gusta a comentarios sobre regreso de Falcao a Millonarios Foto: Redes sociales

Sin embargo, el debut de Falcao en esta nueva etapa tendrá que esperar. Debido a una sanción de cuatro fechas impuesta por la Dimayor al cierre de su ciclo anterior —derivada de declaraciones en rueda de prensa—, el atacante no podrá estar disponible para las primeras jornadas de la Liga I-2026.

A sus casi 40 años, Falcao llega con la misión de mejorar sus registros previos y alcanzar la tan anhelada final que se le escapó en 2024 y 2025, años en los que el equipo quedó segundo en sus respectivos cuadrangulares.

En sus etapas anteriores, el samario acumuló 29 partidos y 11 goles con la camiseta azul, incluyendo aquel histórico tanto contra Boyacá Chicó que lo consolidó temporalmente como el máximo artillero colombiano de la historia.

