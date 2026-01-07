Esposa de Falcao García confirmaría regreso del 'Tigre' a Millonarios; da pistas

El fútbol colombiano amaneció este enero de 2026 con un sismo que tiene como epicentro la capital del país. Lo que comenzó como una serie de publicaciones crípticas en las redes sociales oficiales de Millonarios FC, escaló rápidamente a una narrativa que involucra no solo al "Tigre", sino a su círculo más íntimo, sugiriendo que el delantero samario podría estar listo para su "último baile" profesional.

Todo estalló el martes 6 de enero, cuando el club bogotano publicó un mensaje breve pero cargado de simbolismo: “The last dance”, acompañado de un balón y un corazón azul. Esta frase, mundialmente asociada a los capítulos finales de leyendas deportivas, disparó de inmediato las especulaciones sobre un posible regreso de Falcao.

Sin embargo, la verdadera confirmación de que algo se está gestando en las oficinas del equipo no vino de un comunicado oficial, sino de la actividad digital de su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón.



¿Falcao García vuelve a Millonarios?

Para la hinchada de Millonarios, la voz de Lorelei Tarón siempre ha sido fundamental en las decisiones de la familia García-Tarón. Por ello, cuando miles de seguidores inundaron el perfil de Instagram de la artista pidiendo el regreso del ídolo, sus reacciones fueron analizadas bajo lupa.



Tarón no decepcionó y reaccionó con "me gusta" a tres comentarios específicos que clamaban por la vuelta a la capital colombiana: “Vuelvaaan por favor”, “Vuelvan Lorelei” y “Ya solo falta volver a Bogotá”.

Estas señales digitales no son menores, considerando que la salida de Falcao en julio de 2025 se vio influenciada, entre otros factores, por dificultades de adaptación familiar en la ciudad y preocupaciones sobre la seguridad.

El hecho de que Lorelei valide públicamente estos deseos de los hinchas sugiere un cambio de postura significativo respecto a una nueva estancia en el país. Apenas unos días antes, el 3 de enero, ella misma había reflexionado en sus redes sobre las mudanzas y los cambios que la vida les ha presentado, destacando que "Dios ha sido fiel en cada etapa".

Mientras la interacción en redes sociales alimentaba el fuego, Millonarios redobló la apuesta con una nueva publicación este miércoles: “El 9 a las 9”. Para muchos, esta es la referencia definitiva al número que porta Radamel y una posible hora de anuncio.

A este rompecabezas se suma una pieza de gran valor, aunque no se ha confirmado si la foto es oficial: la circulación de una fotografía reciente que captaría un encuentro entre Falcao y Gustavo Serpa, máximo accionista del club, en un restaurante de Madrid, España.

Aunque la fecha exacta del encuentro sigue en discusión, diversas fuentes aseguran que fue el escenario donde se habrían destrabado las pretensiones económicas y logísticas para concretar la segunda etapa del samario.

Señores esto está más que confirmado, se viene el último baile de Falcao en Millonarios, esta foto vale más que mil palabras, compartan pa hacer presión pic.twitter.com/lWzRSSk2y6 — FranciscoAndres09 (@RerspiroDeporte) January 7, 2026

Falcao García, quien cumplirá 40 años próximamente, se encuentra actualmente como agente libre tras su salida del equipo en 2025. En su primer ciclo con la camiseta albiazul, el "Tigre" disputó 29 encuentros y celebró 11 goles, dejando una huella de liderazgo que la afición anhela recuperar para este primer semestre de la temporada 2026.

De confirmarse el fichaje, el fútbol profesional colombiano no solo recuperaría a su máxima estrella para un cierre de carrera épico, sino que Millonarios daría el golpe más mediático del mercado, transformando los rumores en una realidad que hoy, gracias a las pistas de Lorelei Tarón, parece más cerca que nunca.

