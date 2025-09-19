Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
MENSAJES AMOR Y AMISTAD
CASO MAURICIO LEAL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Dura confesión de Falcao sobre su tiempo en Bogotá y Millonarios: “Me sentía ahogado”

Dura confesión de Falcao sobre su tiempo en Bogotá y Millonarios: “Me sentía ahogado”

Falcao García, el delantero samario, compartió en una entrevista cómo fue su dura experiencia durante su paso por Bogotá mientras jugó en Millonarios.

Dura confesión de Falcao sobre su tiempo en Bogotá y Millonarios “Me sentía ahogado”
Radame Falcao García, delantero colombiano
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de sept, 2025