Dura confesión de Falcao sobre su tiempo en Bogotá y Millonarios: “Me sentía ahogado”

Radamel Falcao García, uno de los referentes del fútbol colombiano compartió detalles inéditos sobre su pasó en la ciudad de Bogotá. El delantero explicó los problemas personales y emocionales que enfrentó durante el tiempo que jugó en Millonarios, esto durante una entrevista con su ex compañero Mario Suárez.

El paso de Falcao a Millonarios sucedió el pasado 20 de junio del 2024, cuando el club y ‘El Tigre’ se pusieron de acuerdo para realizar el traspaso, uno de los más importantes en la historia del balompié nacional. Donde el delantero jugó en total con el club bogotano 28 partidos e hizo 11 goles.

Sin embargo, por diferentes situaciones el delantero colombiano decidió no renovar su contrato con Millonarios. Tiempo después, Falcao reveló algunos problemas que tuvo durante su estadía en Bogotá, así mismo, como afectó esto su relación con su familia.

¿Qué dijo Falcao sobre su estadía en Bogotá?

Desde el primer momento que llegó Falcao a Bogotá se vio envuelto en una presión constante originada por la intensa atención que tuvo por parte de la prensa y los fanáticos. "La gente estaba muy encima, me sentía asfixiado y abrumado y llegué a tener episodios de ansiedad", confesó el delantero.

El Tigre agregó que no pudo respirar y pasó varias noches sin poder dormir debido a la ansiedad que tenía. Asimismo, destacó que dentro él creció un sentimiento de angustia, al punto que tuvo que hablar con su técnico de aquel entonces Alberto Gamero que no podía entrenar debido a esta situación.

"Despertaba y le decía a Lore 'siento que me ahogo' y me tenía que salir al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado. Hubo un día que le dije al entrenador, 'no dormí nada, pasé la noche despierto, déjame descansar'. Y la gente no ve esas cosas", explica Radamel sobre estos episodios.

Sumado a esto, Falcao explicó las complicaciones que tuvo al vivir en Bogotá, donde la calificó como un lugar maravilloso, pero complicada. Los aspectos de movilidad, seguridad y privacidad fueron los aspectos más difíciles de la ciudad para el delantero colombiano.

"No puedo ir a un centro comercial sin que todo el mundo esté encima, ni siquiera puedo estar tranquilo en un restaurante o en el cine", explicó. Resaltando que eso afectó los momentos al aire libre con su familia y fue uno de los aspectos que más le costó aceptar.

