El futbolista más rico del mundo: no es Messi ni Cristiano

En el mundo del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido, durante más de una década, sinónimo de éxito, gloria y contratos millonarios. Su presencia en la cancha y fuera de ella los convirtió en referentes no solo por su talento, sino también por sus astronómicos ingresos. Sin embargo, una figura mucho menos conocida ha dejado atrás a estos gigantes en la lista de fortunas más grandes del deporte.

Se trata de Faiq Bolkiah, un jugador de 26 años que acumula una riqueza estimada en más de 20 mil millones de dólares, una cifra que deja muy atrás los patrimonios de los íconos del fútbol moderno.

Lee también: Esto es lo que gana Marino Hinestroza cada mes y al año en Atlético Nacional



Nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, y miembro de la familia real de Brunéi, Faiq es sobrino del Sultán Hassanal Bolkiah, uno de los monarcas más ricos del planeta. Aunque su carrera profesional no ha alcanzado grandes titulares deportivos, su nombre brilla en el ámbito económico.

Faiq Bolkiah pasó por las divisiones juveniles de clubes de renombre como Chelsea y Southampton, y actualmente juega en el Ratchaburi FC de Tailandia, además de ser capitán de la selección nacional de Brunéi. Sin embargo, su fortuna no viene de sus contratos futbolísticos, sino de las vastas reservas de petróleo y gas que han enriquecido a su familia por generaciones.

Lee también: Diogo Jota apareció sonriente en su última foto antes del accidente en España

Publicidad

La vida del joven futbolista es una muestra de lujo extremo: colecciones de autos dignas de un museo, mansiones con cientos de habitaciones y extravagancias como pagar 17 millones de dólares para un concierto privado de Michael Jackson, forman parte del historial de la familia Bolkiah.

Ranking de los futbolistas más ricos del mundo