Aida Victoria habría confirmado su relación con un reconocido empresario; estuvieron muy juntos

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras digitales que mayor popularidad ha logrado en los últimos años, así mismo, también ha protagonizado varios escándalos y polémicas desde su irrupción en el mundo digital.

Tanto es así que su última relación con Juan David Tejada o más conocido como ‘El Agropecuario’, es el padre de su hijo. Pese a eso, la relación de estos dos no terminó del todo bien, al punto que ambos vienen protagonizando conflictos en redes sociales y varias indirectas.

¿Quién puede ser la nueva pareja de Aida Victoria?

En redes sociales se viralizó un video en donde se puede observar a Aida Victoria junto a un reconocido hombre de Medellín. Ante esta situación, muchos de sus seguidores comenzaron a hablar sobre si la influencer ya comenzó una nueva relación sentimental.



Inicialmente, se habló de un posible romance con el empresario Felipe Zapata, pese a eso nunca se llegó a confirmar. Pese a esto, de nueva cuenta se ve a la creadora de contenido junto al empresario paisa, donde se puede observar a los dos bailando muy juntos y disfrutando del momento.



Sumado a esto, en el video se puede observar como este la toma de la cintura y esta se lo permite, señal que evidenciaría según los seguidores que esto mostraría la cercanía que hay entre los dos.

Pese a esto, Felipe se ha referido al tema, debido a que no es una persona que suele compartir estas cosas. Mientras que Aida comentó que para evitar polémicas de este estilo, tomó la decisión de mantener en secreto sus relaciones amorosas.

Asimismo, lo último que se conoció de la creadora de contenido es el colapso que sufrió recientemente, debido a una situación de estrés que vivió la barranquillera por el estrés que estuvo manejando.

“Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza lo que no puede descargar, así que colapsó”, mencionó la creadora de contenido sobre su situación, así mismo, explicó por más fuerte que uno sea, no se puede lidiar con todo. Después, la barranquillera compartió una breve reflexión sobre la importancia de elegir con cuidado las batallas de cada uno, donde afirmó que no todos los conflictos merecen sacrificar la salud mental y emocional.

