Aida Victoria rompe el silencio y revela la dura frase con la que su ex terminó todo

Aida Victoria Merlano vuelve a estar en boca de todos tras compartir en las últimas horas en una entrevista la "dura y dolorosa frase" que su expareja, Juan David Tejada, le dijo justo al finalizar su relación. Esto se suma al enfrentamiento que han tenido los dos en redes sociales debido a los cuidados de su hijo.

Según comentó Aida Victoria todo se produjo tras el nacimiento de su bebé, Emiliano. La barranquillera comentó en la entrevista La Poción Oficial. Merlano contó que tan solo tres días después de haber dado a luz, su relación con Tejada llegó a su fin. En ese instante, su expareja pronunció las palabras: “igual yo ya no te veía como mujer”.

La barranquillera explicó que cuando su expareja le comentó estas palabras tenía dos opciones, seguir adelante o rendirse. Por lo cual, ella eligió la acción inmediata, y su respuesta, convertida en una promesa personal, fue contundente: “me voy a poner más buena, pa’ que te arda cuando otros sí me vean como mujer”.

¿Qué más reveló Aida Victoria en esta entrevista?

Aida Victoria aseguró que esta decisión la tomó de inmediato y que su enfoque principal fue su bienestar. Tanto es así que ella comentó que una vez terminaron, al día siguiente retomó la dieta, las idas al gimnasio y el cuidado con la comida. "Con un pañal puesto dije, me voy a poner para mí”, aseguró.

Tanto es así que enfatiza que se dedicó a "verse con amor a la mujer que ahora tenía frente a ella en el espejo", pues en ese momento no se reconocía. Por lo cual, una semana después de tener a Emiliano, decidió tomarse la foto en ropa interior, donde muchas personas le mencionaron que era una publicación de una persona resentida.

Aida afirmó en la entrevista que sí estaba resentida. A pesar de ello, se sintió "muy bien al publicar las fotos", pues siempre se consideró "divina" en ellas. Sumado a esto aseguró que empezó a verse nuevamente desde el amor y a considerarse cada vez más bella. Hoy, su mayor motor en la vida es su hijo y ella misma.

Finalmente, Aida Victoria compartió una reflexión a todos sus seguidores al mencionar que: “Tú no decides lo que la gente te dice, pero sí decides lo que haces con eso”.

