Policía más sexy de Colombia boletea a Juan David Tejada; expuso acosadores chats

Una nueva polémica sacudió al mundo del entretenimiento colombiano, cuando Alexa Narváez, reconocida patrullera y figura mediática por su presencia activa en redes, reveló públicamente una serie de mensajes que le envió durante años Juan David Tejada, quien fue pareja de la influencer Aída Victoria Merlano.

Según Narváez, los textos se enviaron entre 2021 y 2024, en variados tonos y con persistencia, sin que ella hubiese respondido jamás. Compartiendo la evidencia en

En un video que rápidamente se viralizó, Alexa mostró fragmentos de su bandeja de mensajes donde se evidencia la insistencia de Tejada. En uno de los extractos más contundentes, él le escribe frases como:

“Tan linda, déjame invitarte, donde tú quieras… eres una mujer hermosa… déjame conocerte… mamacita, cómo hago para invitarte… me gustas.”



Según la versión de Narváez, ella jamás contestó, adicional a esto la exposición de estos mensajes llega en un momento de alta visibilidad pública para Aída Victoria, quien recientemente fue noticia por su embarazo como madre primeriza y su vida sentimental.

En su publicación, Alexa también lanzó una reflexión crítica hacia las actitudes de algunos hombres que, según ella, acosan o presionan a mujeres en momentos vulnerables, diciendo:

“Este tipo de hombres que se creen amenazas a una mujer recién parida… lo que es, no deja de ser jamás.”

Hasta el momento, ni Juan David Tejada ni Aída Victoria Merlano se han pronunciado sobre el tema, sin embargo, la influencer en sus últimas publicaciones había dejado claras sus razones para acabar la relación con ‘El Agropecuario’.

La situación genera un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios respaldan a Alexa por visibilizar el problema, mientras otros la critican por exponer conversaciones privadas.

La patrullera aprovechó su plataforma para hablar sobre el impacto emocional que tienen estas experiencias en las mujeres, especialmente en aquellas que enfrentan presión mediática o son figuras públicas, además, enfatizó que su intención no es atacar a nadie, sino invitar a una reflexión sobre el respeto y los límites en el entorno digital.

La controversia, lejos de apagarse, continúa creciendo en plataformas como Instagram y TikTok, donde los seguidores de ambas figuras opinan sobre la responsabilidad de cada uno.

