Cada diciembre, las fiestas se llenan de un ritmo contagioso que invita al baile, sin embargo, detrás de la alegría de "Don Goyo" se esconde una de las historias más oscuras y macabras del cancionero popular. Dado que esta pieza festiva es en realidad, la crónica de un asesinato ocurrido en el oriente antioqueño en una época donde la justicia y la ciencia forense eran casi inexistentes en el país.

La canción, compuesta por Graciela Arango de Tobón, no escatima en detalles desde sus primeros versos: "Encontraron a Don Goyo muertecito en el arroyo amarrado con Majagua flotando dentro del agua". Según las fuentes, esto indica que la víctima no sufrió un accidente, sino que fue sometida y arrojada deliberadamente al cauce.

Posteriormente, el coro"Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató", trascendido la música para integrarse al léxico colombiano como un modismo para evadir culpas. Mientras el narrador de la canción proclama su inocencia ante los rumores de celos, la letra describe una realidad donde la gente pregunta por el "embrollo" sin obtener respuestas claras.



¿Cuál fue la inspiración para hacer la canción de Don Goyo?

La inspiración detrás de este tema de Gustavo "El Loco" Quintero es la historia de Domingo Ramírez, un hacendado de 50 años con debilidad por un licor tradicional. Una madrugada de sábado, su esposa, Doña Dolores, alertó a los vecinos sobre su repentino fallecimiento. En aquel entonces, ante la falta de médicos forenses, el cuerpo fue preparado con algodón en la nariz y un crucifijo, siendo enterrado rápidamente sin sospechas iniciales.

Sin embargo, el secreto de Dolores comenzó a desmoronarse cuando, pocos meses después, llegó a su casa un joven y vendió las tierras para mudarse al Valle del Cauca. La verdad absoluta emergió cinco años después, cuando el cura del pueblo ordenó exhumar los restos por falta de pago de la bóveda. Al abrir el cráneo, los testigos quedaron horrorizados con lo que vieron.

En el cuerpo sin vida de Domingo encontraron un clavo oxidado de siete pulgadas que atravesaba la cabeza hasta la boca. Dolores había aprovechado la embriaguez de su marido para quitarle la vida mientras dormía, clavándole una puntilla de forma letal.

La canción se percibe hoy como un "baile de máscaras sobre una fosa común". Según las fuentes, refleja una sociedad acostumbrada a que la violencia se vuelve tendencia por unos días para luego pasar al paisaje cotidiano y al olvido.

