La confesión más íntima de Vicky Dávila: 40 años de silencio tras el abuso de un familiar

En una entrevista que dejó a todos con el corazón en la mano en El Klub de La Kalle, la periodista Vicky Dávila decidió bajar la guardia y contar algo que la acompañó desde que era una niña.

Vicky, a quien siempre ves con una "firmeza" envidiable y "recia" ante las cámaras, mostró su lado más humano al relatar una "historia muy maluca muy triste" que involucró a un familiar cercano, específicamente a un hermano de su papá.

Según le contó a los micrófonos de La Kalle, no fue una decisión fácil y el peso del silencio fue inmenso. Ella misma lo admitió con una frase que te pone a pensar: "Yo conté una historia muy maluca muy triste que me guardé como 40 años".



Pero, ¿qué fue lo que finalmente la hizo hablar? La respuesta es tan conmovedora como la historia misma. Vicky reveló que solo pudo liberar esa carga cuando su padre falleció.



Fue un momento de quiebre absoluto. "Solo pude contarla cuando se murió mi papá y yo soy una mujer adulta preparada con esta vida que he tenido pública todo esto y yo no fui capaz nunca de contar eso", confesó en vivo, dejando claro que el miedo y el respeto familiar a veces pueden más que cualquier formación profesional.

Tras la partida de su padre, sintió que esa verdad simplemente "le salió del alma" y finalmente pudo compartírselo a su mamá.

Esta experiencia la ha convertido en una defensora incansable de la protección a los más pequeños. Para ella, no se trata solo de política, sino de una vivencia que la marcó para siempre.

En la charla, lanzó una advertencia que tú, como padre o familiar, deberías escuchar con atención: "a los niños hay que cuidarlos porque el maltrato está al acecho, está ahí, está en cualquier momento".

Su mensaje fue claro: la gente puede ser muy mala y la vigilancia debe ser constante para que ningún niño pase por lo que ella vivió en silencio.

A pesar de haber crecido en una familia que describe como "espectacular" y rodeada de hermanos que adora, ese episodio fue una sombra que solo ella cargaba.

Hoy, Vicky usa su voz no solo para dar noticias o debatir, sino para decirte que no hay que tener miedo de proteger lo más sagrado. Porque al final, como ella misma dice, aunque intente ser una buena periodista y ahora candidata, su papel más importante siempre será ser mamá

Mira la entrevista completa aquí: