Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HERMANAS EN MALAMBO
FALLECE JUGADOR DE SELECCIÓN COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN DIGITAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La confesión más íntima de Vicky Dávila: 40 años de silencio tras el abuso de un familiar

La confesión más íntima de Vicky Dávila: 40 años de silencio tras el abuso de un familiar

La periodista rompió un silencio de cuatro décadas para compartir una "historia muy maluca" que marcó su infancia.

La confesión más íntima de Vicky Dávila: 40 años de silencio tras el abuso de un familiar
La confesión más íntima de Vicky Dávila: 40 años de silencio tras el abuso de un familiar
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

En una entrevista que dejó a todos con el corazón en la mano en El Klub de La Kalle, la periodista Vicky Dávila decidió bajar la guardia y contar algo que la acompañó desde que era una niña.

Vicky, a quien siempre ves con una "firmeza" envidiable y "recia" ante las cámaras, mostró su lado más humano al relatar una "historia muy maluca muy triste" que involucró a un familiar cercano, específicamente a un hermano de su papá.

Según le contó a los micrófonos de La Kalle, no fue una decisión fácil y el peso del silencio fue inmenso. Ella misma lo admitió con una frase que te pone a pensar: "Yo conté una historia muy maluca muy triste que me guardé como 40 años".

Pero, ¿qué fue lo que finalmente la hizo hablar? La respuesta es tan conmovedora como la historia misma. Vicky reveló que solo pudo liberar esa carga cuando su padre falleció.

Te puede interesar

  1. David Luna rompe el silencio sobre su 'ex jefa' Vicky Dávila, ¿amigos o enemigos?
    David Luna rompe el silencio sobre su 'ex jefa' Vicky Dávila, ¿amigos o enemigos?
    Foto: La Kalle y Blu Radio
    Farándula

    David Luna rompe el silencio sobre su 'ex jefa' Vicky Dávila, ¿amigos o enemigos?

  2. Vicky Dávila y su esposo Juan Carlos Ruiz
    Vicky Dávila y su esposo Juan Carlos Ruiz
    / FOTO: Twitter / @CaracolTV.
    Nación

    Así fue la dolorosa muerte del esposo de Vicky Dávila: "Yo vuelvo, espérame"

Fue un momento de quiebre absoluto. "Solo pude contarla cuando se murió mi papá y yo soy una mujer adulta preparada con esta vida que he tenido pública todo esto y yo no fui capaz nunca de contar eso", confesó en vivo, dejando claro que el miedo y el respeto familiar a veces pueden más que cualquier formación profesional.

Tras la partida de su padre, sintió que esa verdad simplemente "le salió del alma" y finalmente pudo compartírselo a su mamá.

Esta experiencia la ha convertido en una defensora incansable de la protección a los más pequeños. Para ella, no se trata solo de política, sino de una vivencia que la marcó para siempre.

Publicidad

En la charla, lanzó una advertencia que tú, como padre o familiar, deberías escuchar con atención: "a los niños hay que cuidarlos porque el maltrato está al acecho, está ahí, está en cualquier momento".

Su mensaje fue claro: la gente puede ser muy mala y la vigilancia debe ser constante para que ningún niño pase por lo que ella vivió en silencio.

Publicidad

A pesar de haber crecido en una familia que describe como "espectacular" y rodeada de hermanos que adora, ese episodio fue una sombra que solo ella cargaba.

Hoy, Vicky usa su voz no solo para dar noticias o debatir, sino para decirte que no hay que tener miedo de proteger lo más sagrado. Porque al final, como ella misma dice, aunque intente ser una buena periodista y ahora candidata, su papel más importante siempre será ser mamá

Mira la entrevista completa aquí:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Vicky Dávila

El Klub

Farándula

Chismes de famosos

Abuso sexual