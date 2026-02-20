David Luna rompe el silencio sobre su 'ex jefa' Vicky Dávila, ¿amigos o enemigos?

Con una energía arrolladora y sin rastro de las canas que sus 50 años sugerirían, el candidato David Luna se sentó a charlar de todo, desde sus días de "guayabo" juvenil hasta su faceta como locutor en El Klub de La Kalle.

Si tú creías que Luna siempre fue un político de corbata, te equivocas. El hombre tiene calle y mucha radio. En la entrevista, recordó con nostalgia sus inicios en La Cariñosa 610 AM, donde le tocaba madrugar tanto como a ti.

"Yo llegaba 4:30 de la mañana a la cariñosa", confesó entre risas, recordando a personajes ic ónicos como Don Américo. Pero el plato fuerte llegó cuando mencionó su salto a la cabina de La FM, donde compartió micrófonos con nada más y nada menos que Vicky Dávila.



Seguro te estás preguntando: ¿se tiran indirectas ahora que ambos suenan para la Casa Nariño? La respuesta te va a sorprender.

David fue muy claro sobre el vínculo que los une:

"Hice radio popular varios años de mi vida y después estando ahí me invitaron a la cabina de la FM, Vicky Dávila, con quien compito hoy. Somos competencia, pero tenemos una muy buena amistad".

Así es, aunque estén en orillas distintas de la contienda, el cariño y el respeto profesional parecen intactos. Incluso recordó que en su momento se dijo que ella lanzaba cosas en la cabina, algo que él simplemente comentó haber visto en noticias.

David Luna revela quién manda en su casa

Pero no todo es color de rosa en la vida de un candidato. Mientras tú lo ves recorriendo el país, David nos confesó que su esposa, Lauri, una barranquillera de armas tomar, es quien realmente manda:

"Si no llego temprano a la casa, Lauri me jala las orejas". Ese toque humano y familiar es el que David intenta mantener, a pesar de las derrotas que le han dolido en el alma, como cuando se "quemó" aspirando a la Alcaldía de Bogotá a pesar de caminar todos los barrios con sus famosos tenis rojos o "chapulines".

David Luna no solo es un político; es un melómano que disfruta desde el rock de Poligamia hasta los éxitos de Karol G. Sin embargo, su enfoque hoy es serio: quiere usar la tecnología para que no te roben en los patios de tránsito y para que los medicamentos te lleguen a la casa.

Aunque hoy compita con su antigua jefa, David sigue demostrando que, para él, la política se hace con propuestas y no con ataques personales.

Mira la entrevista completa aquí: