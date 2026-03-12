El electrodoméstico viejo que muchos tiran y que podría tener oro de 22 quilates

Ese computador viejo que lleva años guardado en una caja o que muchos terminan tirando a la basura podría contener un material muy valioso: oro de alta pureza. Investigadores suizos demostraron que las placas internas de estos equipos almacenan pequeñas cantidades de este metal, utilizado por su excelente capacidad para conducir electricidad.

El hallazgo fue realizado por científicos de la ETH Zurich, quienes desarrollaron una técnica para recuperar oro de residuos electrónicos, especialmente de computadores antiguos. El oro no está a simple vista: se encuentra en los circuitos y conectores de la placa base, también conocida como “tarjeta madre”.

Para comprobarlo, el equipo utilizó placas base de computadores viejos. Allí están concentrados muchos de los componentes que permiten que el equipo funcione, y también pequeñas cantidades de metales preciosos.

Lo innovador del método es que no requiere minería ni procesos altamente contaminantes. Los investigadores crearon una especie de esponja hecha con proteínas derivadas de un subproducto de la industria alimentaria. Esta esponja tiene la capacidad de capturar los iones de oro presentes en una solución química obtenida al procesar las piezas electrónicas.

El procedimiento comenzó separando las partes metálicas de las placas base. Luego se sumergieron en un baño ácido para disolver los metales. Al introducir la esponja proteica, los iones de oro se adhieren a sus fibras.

Posteriormente, el material se calienta, lo que permite que el oro se transforme en láminas sólidas y finalmente en una pequeña pepita. En el experimento, los científicos obtuvieron cerca de 450 miligramos de oro a partir de 20 placas base, con una pureza aproximada del 91 %, equivalente a unos 22 quilates.

Aunque la cantidad parece pequeña, el valor del metal recuperado es significativo. Según los investigadores, el costo del proceso es muy inferior al precio del oro obtenido, lo que lo convierte en una alternativa potencialmente rentable.

Además del beneficio económico, esta técnica tiene un impacto ambiental positivo. Cada año se generan millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, muchos de los cuales terminan en vertederos. Recuperar materiales valiosos de estos dispositivos permitiría reducir esa acumulación y aprovechar recursos que ya están disponibles.

El estudio también sugiere que otros aparatos electrónicos —como celulares, laptops o consolas— contienen oro en sus circuitos, aunque en menor cantidad. Sin embargo, los computadores de escritorio antiguos suelen concentrar más componentes y, por lo tanto, más metal recuperable.