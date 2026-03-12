Caso Baby Demoni: Samor One reaparece con nueva versión y revela pista inédita

El caso de la creadora de contenido conocida como Baby Demoni volvió a encender las redes sociales luego de que Samor One reapareciera públicamente con una nueva versión de lo ocurrido.

La intervención se dio a través de una entrevista en el programa digital La Red Viral, donde su abogado habló sin rodeos y presentó detalles que no habían sido expuestos con claridad hasta ahora.

Durante la conversación, el penalista Gerardo Sánchez Jiménez defendió la inocencia de su cliente y aseguró que no tuvo responsabilidad en la muerte de la joven influencer, cuyo nombre real era María Alejandra Esquín. Según su postura, la versión que involucra a Samor One carece de sustento y deberá ser evaluada dentro del proceso judicial.

Uno de los momentos más llamativos surgió cuando el periodista Daniel Muñoz abordó el tema del supuesto tubo del baño, elemento que desde el inicio se convirtió en pieza central de las discusiones públicas. En múltiples versiones difundidas en redes se había asegurado que se trataba de un tubo de cortina frágil, incapaz de soportar peso.

La defensa contradijo esa afirmación de forma contundente. El abogado explicó que no era un accesorio liviano, sino un tubo de acero con resistencia considerable. Esta aclaración, según él, cambia por completo la percepción sobre lo ocurrido en ese espacio del apartamento.

¿Baby Demoni se quitó la vida?

Muñoz insistió en conocer si dicho elemento podía sostener el peso de la influencer. Sánchez respondió con cifras concretas y señaló que el tubo soportaba incluso su propio peso, que ronda los 72 kilos. De acuerdo con su versión, Baby Demoni pesaba entre 50 y 55 kilos, por lo que —según la defensa— la estructura habría sido suficiente.

Para el equipo jurídico, este punto técnico busca desmontar dudas sobre la hipótesis inicial que se manejó tras la muerte de la joven. Sin embargo, no es la única interpretación que circula en el proceso.

En la misma entrevista se mencionó la postura del abogado Francisco Bernate, quien representa a las víctimas y ha expuesto una teoría distinta. Según su visión, lo ocurrido podría corresponder a un hecho más complejo, incluyendo la posibilidad de que la joven no estuviera en condiciones físicas para actuar por sí sola debido a una cirugía reciente.

Bernate también ha señalado que la relación entre la influencer y Samor One habría estado marcada por conflictos constantes, lo que —según su planteamiento— podría ayudar a entender el contexto de aquella noche. Estas afirmaciones, sin embargo, fueron cuestionadas por la defensa, que insiste en que deben demostrarse dentro del proceso formal.

El fallecimiento de Baby Demoni ocurrió en octubre de 2025 en un apartamento del norte de Bogotá y desde entonces ha generado múltiples versiones. Días antes del hecho, la joven se había sometido a una liposucción, lo que abrió otra línea de análisis sobre posibles complicaciones médicas.

Cinco meses después, el caso continúa rodeado de interrogantes. La familia de la influencer ha manifestado públicamente que no cree en la hipótesis inicial y asegura contar con elementos que apuntarían a otra explicación. Entre ellos se mencionan grabaciones de seguridad y audios de su última llamada, los cuales permanecen bajo revisión.

Mientras tanto, Samor One decidió romper el silencio y permitir que su abogado hablara en su nombre, lo que volvió a posicionar el tema entre los más comentados en plataformas digitales. Cada nueva declaración revive el interés público y mantiene la expectativa sobre lo que determine finalmente la Fiscalía.