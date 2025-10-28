Baby Demoni: aparecen fotos del lugar exacto donde, según su novio, la encontró “colgando”

El caso de la reconocida creadora de contenido Baby Demoni continúa generando conmoción y dudas entre sus seguidores. A medida que avanzan los días, nuevos detalles salen a la luz. Esta vez, su hermana Valentina Esquín decidió hablar abiertamente sobre lo ocurrido y lanzar fuertes acusaciones en contra de Samor One, la pareja de la fallecida influencer.

Valentina rompió el silencio primero a través de una publicación en su cuenta de Facebook, donde compartió un mensaje cargado de dolor tras confirmar la trágica noticia. “Siempre solo un corazón, mi Yaya. Te amaré toda la vida, fuiste mi mamá, mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente. Solo tú y yo sabemos todo lo que pasamos juntas”, escribió la joven, dejando ver la conexión que tenía con su hermana.

En el mismo mensaje, confesó que desearía que todo fuera una pesadilla y que pudiera despertarse para descubrir que su hermana sigue con vida. “Qué dolor tengo en mi alma”, agregó, dejando a muchos seguidores conmovidos con sus palabras.

La versión de Samor, pareja de Baby Demoni, sobre lo ocurrido antes de su muerte /Foto: redes sociales

La hermana de Baby Demoni acusa a Samor One

En medio de la incertidumbre que rodea el caso, Valentina decidió participar en una entrevista para el pódcast “Más allá del silencio”, donde reveló nuevos datos sobre los días previos a la muerte de Baby Demoni. Allí, aseguró que no cree en la versión que Samor One compartió públicamente, en la que afirmaba haber encontrado a su pareja sin vida en su apartamento.

“Él lo hizo”, fueron las palabras con las que Valentina comenzó su relato, dejando claro que no confía en el testimonio del creador de contenido. Además, calificó como una “bajeza” el hecho de que Samor publicara audios y videos privados relacionados con el caso, sin autorización de la familia y exponiendo incluso a una menor de edad.

Según explicó, esas publicaciones serían parte de una estrategia para “lavarse las manos” y desligarse de cualquier responsabilidad. Valentina aseguró que los audios fueron sacados de contexto y que las verdaderas circunstancias no corresponden con lo que el hombre ha intentado mostrar en redes.

La joven también habló de episodios de violencia y maltrato que, según ella, vivió su hermana en la relación. Recordó una discusión ocurrida el 9 de octubre, días antes de la tragedia, en la que Samor habría agredido verbal y físicamente a Baby Demoni y las habría echado del apartamento. Vecinos del edificio, según su testimonio, eran conscientes de las constantes peleas entre ambos.

Novio de Baby Demoni revela grabación de su última pelea antes del trágico final Foto: Instagram @baby_demoni_ y TikTok @samanta.mora32

Imágenes inéditas del lugar donde fue hallada

Durante la misma entrevista, Valentina Esquín mostró imágenes inéditas del baño donde, según la versión de Samor One, encontró a Baby Demoni “colgando”. En las fotografías se observan detalles del lugar que, según la joven, desmienten la versión del creador de contenido.

La hermana de la influencer también cuestionó la evidencia que Samor mostró en redes, incluyendo un video en el que exhibe el baño, unas sábanas y un cuchillo que, según él, habría usado para cortar el material. Valentina aseguró que ese cuchillo “ni filo tenía”, pues en varias ocasiones ella misma lo había usado para cocinar en casa de su hermana.

Puedes leer: Frío audio de Baby Demoni llorando por reclamo de su pareja: “Dice que nos comíamos…”

Baby Demoni: aparecen fotos del lugar exacto donde, según su novio, la encontró “colgando”

En el pódcast “Más allá del silencio”, Valentina no solo relató su versión de los hechos, sino que también entregó fotografías inéditas del baño donde ocurrió la tragedia. En ellas se aprecia el espacio exacto en el que, según el testimonio del novio, la habría encontrado.

Las imágenes se convirtieron rápidamente en tema de conversación en redes, pues muestran inconsistencias con lo narrado por Samor One. Además, la hermana recalcó que ningún objeto del lugar parecía coincidir con la descripción del supuesto intento de rescate.

Valentina afirmó que continuará hablando públicamente hasta que el caso sea aclarado, y aseguró que no descansará hasta que se conozca la verdad sobre lo que realmente pasó con su hermana Baby Demoni.