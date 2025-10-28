Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO BABY DEMONI
ACTOR SALE DEL CLOSET
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Baby Demoni: aparecen fotos del lugar exacto donde, según su novio, la encontró “colgando”

Baby Demoni: aparecen fotos del lugar exacto donde, según su novio, la encontró “colgando”

La hermana de Baby Demoni reveló detalles inéditos sobre lo ocurrido y acusó directamente a Samor One. También mostró imágenes del lugar donde, según él, halló a la joven.