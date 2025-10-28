Famoso presentador y periodista sale del closet a sus 54 años; hizo exigencia a su familia

El reconocido presentador y periodista venezolano Raúl González dejó sin palabras a sus seguidores al compartir una de las confesiones más personales de su vida. A sus 54 años, el copresentador de Despierta América decidió contar públicamente que es gay y explicar los motivos que lo llevaron a mantenerlo en secreto durante tanto tiempo.

Durante una entrevista con la periodista Mandy Fridmann, González se mostró completamente abierto y vulnerable. Con la voz entrecortada, reveló que llegó un punto en el que no pudo seguir fingiendo una vida que no le pertenecía. “Llega un momento en que dices: ‘Ya basta, ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres, ya basta de tener una máscara, ya basta de tratar de ser perfecto cuando la perfección no existe’”, confesó con emoción.

El también actor y escritor explicó que su lucha interna no fue solo profesional, sino personal. Durante años, enfrentó críticas, prejuicios y el peso de la culpa por sentirse diferente en un entorno conservador. “Llega un momento en que tú tienes que decir: ‘Lo que puedo controlar es lo que yo controlo. Déjalos que opinen, que digan lo que quieran’”, expresó.

Raúl González aseguró que su orientación no define su valor como persona y que, a lo largo de los años, intentó refugiarse en distintas formas para escapar de sí mismo. “He sido un ser humano que se escondió, se refugió en comida, en alcohol, en relaciones que en algún momento se convirtieron tóxicas para aparentar”, relató con sinceridad.

Así se esteró el papá del periodista

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue cuando recordó la reacción de su padre al enterarse de la verdad. González explicó que creció en un ambiente donde el conservadurismo pesaba mucho, especialmente en la visión que se tenía sobre la homosexualidad. “Esto no es algo que se escoge porque les aseguro que no lo hubiera escogido de lo doloroso que es”, comentó.

El presentador contó que su padre, al enterarse, le hizo prometer que nunca revelaría su orientación mientras él estuviera vivo. “Cuando mi papá se entera me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Entonces yo obviamente, por el amor y respeto que le tuve, se lo prometí porque entendí su vergüenza”, recordó.

Raúl González confesó por qué ocultó su orientación sexual durante años

Con el paso de los años, esa promesa se convirtió en una carga emocional que lo acompañó gran parte de su vida. Sin embargo, también fue el inicio de una transformación personal. González afirmó que su padre, con el tiempo, pasó de la negación a un proceso de comprensión y amor. “Fue un cambio hermoso. Yo estuve en terapia desde que tengo 17 años precisamente para entender todo lo que estaba pasando”, contó.

A pesar de haber guardado silencio durante décadas, González asegura que no se arrepiente. Siente que esperó el momento adecuado para hablar con libertad y cerrar un ciclo que lo acompañó desde su juventud. También aprovechó para recordar a su madre, quien falleció en 2020, y dijo que ambos padres partieron en paz, sabiendo quién era realmente.