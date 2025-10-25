Así murió Diego Expedito Moreno, el joven cuya tumba fue abierta en Cimitarra

Un hecho insólito ocurrió en el municipio de Landázuri, Santander, cuando una mujer fue sorprendida en el cementerio El Sagrado Corazón mientras abría una tumba con la intención de bañar y vestir a un difunto. El episodio, registrado en la mañana del 22 de octubre, rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó un intenso debate en el país.

De acuerdo con versiones locales, la mujer aprovechó un momento de soledad en el camposanto para retirar la lápida de la bóveda, sacar el ataúd e intentar abrirlo. Su objetivo, según contaron testigos, era “hablar con el cuerpo” de un hombre identificado como Diego Expedito Moreno Rojas, de 19 años.

El hecho tomó por sorpresa a los habitantes del municipio, quienes quedaron impactados por la escena. Según información, la mujer fue vista con un balde con agua, productos de aseo, cervezas, cigarrillos y una veladora. Todo apuntaba a que pretendía “bañar y acompañar” al fallecido.



El sepulturero del cementerio, quien se encontraba incapacitado ese día, fue alertado por los vecinos y acudió de inmediato al lugar. Al verla, no pudo ocultar su indignación y le reclamó directamente:

“Mamita, ¿por qué hizo eso? Usted no podía abrir ahí. ¿Quién le dio permiso? Yo estaba incapacitado, pero eso es un delito”, expresó el encargado.

Poco después, varios familiares del fallecido llegaron al sitio y le exigieron a la mujer que se retirara, molestos por lo ocurrido. En medio del caos, un hombre incluso la amenazó con un machete, aunque finalmente desistió de agredirla.

Ante la tensa situación, tres uniformados intervinieron y redujeron a la mujer, retirándola del cementerio entre la mirada atónita de los presentes. La Policía de Santander, por su parte, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho.

Luego del incidente, el sepulturero se encargó de devolver el ataúd a su lugar y volver a sellar la bóveda.

Mujer saca a difunto de su tumba en Landázuri Foto: captura de pantalla en X de @ColombiaOscura

¿De quién era la tumba profanada en Santander?

El cuerpo que la mujer intentó sacar pertenecía a Diego Expedito Moreno Rojas, un joven de 19 años oriundo del municipio de Cimitarra. Según informó el párroco de Landázuri, el padre Bayron Alexander Martínez, el entierro de Moreno se había realizado el 24 de julio de 2025, tras su fallecimiento tres días antes, en medio de una discusión en el parque principal de Cimitarra.

De acuerdo con información publicada por Vanguardia, el joven fue trasladado al Hospital San Juan de Cimitarra luego de recibir una herida en el tórax, pero perdió la vida pese a los esfuerzos médicos.

Aunque el presunto responsable del hecho habría sido identificado como un hombre de 24 años conocido como “Jeferson”, lo que hoy genera conmoción no es el caso judicial, sino la manera en que una mujer irrumpió meses después en su tumba para tener lo que describió como un “encuentro espiritual” con el fallecido.