Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
JOVEN CUYA TUMBA FUE ABIERTA
SUSPENSIÓN DE NEQUI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Gemelas millonarias buscan un novio para las dos; los requisitos que debe cumplir

Gemelas millonarias buscan un novio para las dos; los requisitos que debe cumplir

April y Amelia Maddison, las gemelas australianas que viven en una lujosa mansión, sorprendieron al confesar que quieren tener al mismo novio. Su historia dividió opiniones en redes.