Gemelas millonarias buscan un novio para las dos; los requisitos que debe cumplir

Las gemelas australianas April y Amelia Maddison, conocidas por su vida llena de lujos y su éxito como creadoras de contenido, sorprendieron al confesar que buscan un solo novio para las dos.

La declaración, hecha en una entrevista que rápidamente se volvió viral, generó toda clase de comentarios en redes sociales y reabrió el debate sobre los límites de las relaciones modernas.

Con apenas 20 años, estas hermanas idénticas se han convertido en una sensación internacional. Viven juntas en una mansión valorada en más de seis millones de dólares, desde donde administran sus redes y negocios digitales. Su estilo de vida está lleno de excentricidades, pero lo que más llamó la atención no fue su fortuna, sino su manera tan particular de entender el amor.

“Siempre nos gustaron los mismos chicos, no hay celos ni competencia, somos un equipo”, aseguraron en la entrevista. Ambas afirmaron que no pueden imaginarse llevando vidas separadas y que su conexión es tan fuerte que todo lo que hacen lo comparten, incluso el amor.

La noticia llegó rápidamente a medios internacionales como Daily Mail y New York Post, donde su historia fue descrita como una de las más curiosas del momento. En redes, la opinión se dividió: mientras algunos las apoyan por vivir según sus propias reglas, otros creen que buscan atención mediática.

Sin embargo, las gemelas aclararon que su decisión no tiene nada que ver con la fama. “Ya tenemos dinero, ya tenemos éxito. No buscamos publicidad. Solo queremos a alguien que entienda que no se puede separar lo que somos”, explicaron.

Requisitos de las gemelas

April y Amelia fueron directas al hablar sobre las condiciones que debe cumplir el hombre que quiera conquistar a ambas. Según contaron, su pareja ideal debe aceptar desde el primer momento que la relación será compartida y que no habrá preferencias entre ellas. “No queremos que haya diferencias, las dos somos una sola persona en dos cuerpos”, dijeron.

También explicaron que buscan a alguien comprensivo, con sentido del humor y que no tenga problema en adaptarse a su estilo de vida, el cual incluye constantes viajes, grabaciones y apariciones públicas. Además, afirmaron que su futuro novio debe ser paciente y estar dispuesto a convivir con ambas todo el tiempo, ya que nunca se separan.

“No hay espacio para los celos. Queremos a alguien que entienda que esto es parte de nuestra forma de ser”, añadieron.