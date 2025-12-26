Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
¿EL SOAT AHORA SERÁ IMPUESTO?
FAMILIA SE ENFRENTÓ EN PLENA NAVIDAD
TIERNO ROBO DE UN PERRO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Perrito causa ternura tras robarse un peluche, jugar con él y provocar un gesto solidario

Perrito causa ternura tras robarse un peluche, jugar con él y provocar un gesto solidario

El gesto espontáneo hacia un perro sin hogar se volvió viral en las redes sociales y tocó el corazón de varios visitantes de un centro comercial.

Un perro enternece a todos tras “robar” un peluche y provocar un gesto solidario.jpg
Un perro enternece a todos tras “robar” un peluche y provocar un gesto solidario
Foto captura de video: Redes sociales
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Las redes sociales no tardaron en rendirse ante una historia tan simple como conmovedora. Un perro callejero se convirtió en el protagonista inesperado de un emotivo momento luego de ingresar a una tienda Miniso en Yucatán, México y “robarse” un peluche que terminó siendo su regalo de Navidad.

Lo que pudo ser un incidente incómodo se transformó, gracias a la empatía colectiva, en una escena que hoy le da la vuelta al mundo digital.

Mira también:

  1. Ozzy el perro
    Ozzy el perro con la lengua más larga del mundo
    Foto: captura de video de Guinness World Records
    Virales

    Así es el perro con la lengua más larga del mundo; tiene un récord mundial

  2. Perro salta de un tercer piso y termina ileso
    VIDEO: Perro salta desde un tercer piso para ir a jugar con sus amigos y sale ileso, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de ImageFX y redes sociales
    Virales

    VIDEO: Perro salta desde un tercer piso para ir a jugar con sus amigos y sale ileso

Según los videos que circulan en plataformas como TikTok y X, el perro entró con total naturalidad al establecimiento y, tras recorrer algunos pasillos, se dirigió directamente al área de peluches.

Sin dudarlo, tomó uno con su hocico y comenzó a correr y a jugar, como si hubiese encontrado un pequeño tesoro capaz de aliviar por un momento la dureza de la vida en la calle.

El perro que se robó sonrisas en plena tienda

Al notar que el animal se llevaba un producto sin pagar, los empleados del local intentaron intervenir para recuperar el peluche y realizar el proceso de facturación.

Sin embargo, el perro, lejos de mostrarse agresivo o asustado, continuó jugando y esquivando con agilidad cualquier intento por quitárselo. La escena, observada por varios clientes, generó risas, ternura y una creciente complicidad entre los presentes.

Publicidad

Lejos de molestarse, muchas personas comenzaron a grabar el momento. En una de las grabaciones más difundidas se ve al animal ya fuera de la tienda, feliz, jugando con el peluche como si fuera su mayor tesoro.

En cuestión de horas, el video se volvió viral y acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Publicidad

Un perro, un peluche y un gesto que se volvió viral

La historia dio un giro aún más emotivo cuando los clientes que presenciaban la escena decidieron actuar. Al ver que el perro no soltaba su nuevo juguete y que el personal solo buscaba cumplir con su labor, varias personas reunieron dinero entre todos y pagaron el valor del peluche. De esta forma, el improvisado “robo” se convirtió en un regalo legítimo y cargado de significado.

Otras noticias:

  1. Perro roba a otro
    Perrito callejero le roba un saco a perro doméstico
    Foto:captura de video lizzardking23
    Virales

    El atraco más tierno: perrito callejero se adueña de un saco y se 'vuela' con el

  2. ¡Hasta el final! Perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño tras un tiroteo
    ¡Hasta el final! Perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño tras un tiroteo
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomadas de ImageFX y redes sociales
    Internacional

    ¡Hasta el final! Perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño tras un tiroteo

El animal salió del lugar con su peluche en el hocico, mientras los presentes celebraban el gesto con aplausos y sonrisas. En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron destacando la humanidad del momento y recordando la importancia de mirar con más sensibilidad a los animales en situación de calle.

Más allá de la viralidad, esta historia del perro de Miniso se convirtió en un símbolo de solidaridad en medio de las fiestas decembrinas. Un pequeño acto, casi espontáneo, recordó que la Navidad no solo se trata de compras y celebraciones, sino también de empatía, comunidad y cuidado hacia los más vulnerables.

Mira también: Consejos para proteger a tu mascota de la pólvora, del alcohol y cuidados a la hora de viajar

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video viral