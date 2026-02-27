Silvestre Dangond habla de la práctica que usa para protegerse de brujería: "Abre puertas"

El cantante Silvestre Dangond, conocido por su música y su presencia constante en el entretenimiento colombiano, abrió una conversación sobre un tema que suele generar curiosidad: cómo se protege de las malas energías y según él, de la brujería.

En una entrevista en el podcast 'El Poder de la Música' de Humberto el 'Gato', Dangond habla sobre la importancia que él le da al bienestar personal más allá de lo estrictamente físico o profesional.

Según contó, comenzó a explorar aspectos relacionados con la energía, la respiración, la paciencia y el silencio. En sus palabras, cuando una persona entra en ese camino y lleva su cuerpo “a otra frecuencia”, también abre muchas puertas.



“Lo que te voy a decir es algo muy poderoso, estaba en búsqueda de respuestas y fui en búsqueda de eso, porque al final cuando tu estas en este camino, en el mundo espiritual, energético, de la respiración, de la paciencia, de llevar tu cuerpo a otra frecuencia, en buscar el silencio, abres muchas puertas también“.

Con esto se refería a que el trabajo espiritual no solo trae bienestar, sino que también lo expone a otras cosas.

Silvestre Dangond contó cómo enfrenta las malas energías en su vida

El artista explicó que el éxito funciona como un imán. Dijo que atrae admiración, cariño del público y momentos felices, pero también puede atraer una parte oscura que proviene de otras personas.

Aclaró que no siente que alguien le caiga mal, pero que entiende que al estar tan expuesto prefiere protegerse.

En medio de esa búsqueda personal, relató que pensó que debía viajar o rezar ciertas oraciones para encontrar protección. “Fui a buscar una respuesta”, expresó. Contó que sentía la necesidad de tener una especie de respaldo o “aseguranza”, ya que su vida pública lo mantiene constantemente expuesto.

También habló de la importancia que le da a sus rituales antes de salir al escenario. Comentó que cuando se sienta con su 'Taita', le comparte sus intenciones y lo que quiere lograr. En una de esas conversaciones, recibió una respuesta que, según dijo, lo marcó profundamente.

Recordó que su 'Taita' le respondió: “La mayor aseguranza que existe y tú puedes tener, es seguir portándote como te estás portando, en amor, respeto, consideración”. El cantante contó que esa frase lo impactó al punto de no poder dormir esa noche. Mientras relataba ese momento, su voz se quebró.

Señaló que cada vez que se siente agotado o con poca motivación, intenta estar cerca de quienes le transmiten serenidad y confianza.

En el mismo sentido, contó que prefiere mantener cierto equilibrio en su vida personal, evitando exponerse a conflictos o situaciones que lo desgasten emocionalmente.

Para él, esto forma parte de su propio sistema de cuidado y de cómo gestiona las tensiones del día a día en un ambiente de trabajo exigente como el de la música.

