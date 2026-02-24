Impactante revelación de Silvestre Dangond sobre consumo de sustancias: "Mi lado oscuro"

El reconocido cantante Silvestre Dangond, famoso por su música vallenata y por llenar escenarios en toda Colombia, sorprendió a muchos con un testimonio profundamente personal.

Con valentía y sinceridad, relató un periodo de su vida en el que reconoció que tenía una relación difícil con lo que él mismo llamó “drogadicción” y cómo ese proceso lo llevó a buscar caminos para sanar su interior.

Puedes leer: ¿Silvestre Dangond no tiene ombligo? Abelardo De La Espriella destapa la verdad



Silvestre Dangond habla sobre el consumo de sustancias

Aunque para muchas personas su carrera musical y su estilo de vida parecen llenos de éxitos y reconocimiento, Dangond abrió un espacio para hablar con honestidad sobre cómo atravesó momentos complicados fuera de los escenarios en el programa 'El Poder de la Música con El Gato'.



El artista confesó que durante cierto tiempo usó sustancias que, lejos de ayudarlo, terminaron por afectarlo en su vida personal y profesional. Él mismo expresó que fue un proceso duro reconocer ese problema: “Yo entendí mi drogadicción”, dijo, resaltando que aceptar la realidad fue el primer paso para buscar cambios.

Luego de terminar un proyecto televisivo y hacer una pausa en su carrera, el intérprete emprendió un proceso personal que lo condujo inicialmente a la psilocibina, sustancia presente en algunos hongos alucinógenos.

Silvestre Dangond explicó que esa experiencia marcó un punto de quiebre y la describió como un llamado de atención: aseguró que la propia psilocibina “lo acogió y lo puso en su lugar”, haciéndole entender que no se trataba de algo con lo que se pudiera jugar.

La parte que más llamó la atención fue cuando conversó sobre su experiencia con la ayahuasca, una preparación ancestral que se usa en algunas culturas con fines de introspección y crecimiento personal. Dijo que, para él, este camino fue una forma de mirar hacia adentro y enfrentar lo que estaba viviendo, más allá del ritmo y la fama.

Publicidad

Según sus propias palabras, ese encuentro con él mismo en un contexto espiritual y reflexivo fue un punto de inflexión: le permitió comprender más a fondo sus emociones, sus patrones y cómo ciertas decisiones estaban marcando su vida.

“Después llegué a la mamá de todas, que es la ayahuasca. Ahí sí me cambió todo, absolutamente todo. Entendí mi proceso, entendí mi lado oscuro, entendí mi drogadicción, mi mal comportamiento... entendí todo lo malo y todo lo bueno”: relató el cantante.

Publicidad

Lo que destacó es que no se trató de una experiencia mágica sino de una oportunidad para mirarse sin juicios y así, con tiempo, apoyo y voluntad, trabajar en el propio crecimiento.

El cantante compartió que el proceso le requirió un compromiso con su bienestar y que, más que encontrar respuestas instantáneas, lo que logró fue conectar con partes profundas de su historia personal. Esto, según él, fue fundamental para empezar a sentir que estaba en un camino hacia la paz interior.

Puedes leer: La millonada que habría invertido Silvestre Dangond en su casa de Urumita

Dangond enfatizó que su testimonio no es un consejo para imitar o réplica de una receta de cambio, sino más bien una invitación a que cada persona escuche sus propios tiempos, dolores y éxitos.

Publicidad

Dijo que sanar no es un trayecto lineal ni fácil, que su vida ahora está enfocada en mantener equilibrio, rodearse de personas que lo apoyan y comprometerse con prácticas que lo nutran como ser humano.

Mira también: ¿Kaleth Morales sería más exitoso que Silvestre Dangond si estuviera vivo?