Jessi Uribe reacciona a comentarios de segundo embarazo de Paola Jara: ¿lo confirma?

Jessi Uribe y Paola Jara se encuentran viviendo un momento muy especial tras la llegada de su hija Emilia, quien nació el pasado 19 de noviembre de 2025. Sin embargo, los cantantes volvieron a estar en la conversación de las redes sociales debido a un posible embarazo de su pareja.

Todo comenzó cuando la pareja compartió un video en donde se observa a Jessi y Paola entrenando en su casa y este le dio varios besos en el abdomen, un gesto que muchos seguidores llegaron a interpretar como una señal de que podrían estar esperando un nuevo hijo.

A lo cual, provocó que en redes sociales muchos comentaran sobre la llegada de un nuevo bebé a su familia, al punto que aparecieron mensajes cómo: “¿Podría ser que sea otro bebé al que estás besando?”, “me parece que viene otro bb”, “Van a ser otra vez padres”, “bebé en camino”, “Ella otra vez está embarazada”, “besa al otro bebé”.

Por lo cual, fue el mismo cantante bumangués que decidió romper el silencio, y revelar que es lo que está ocurriendo realmente con Paola Jara y la supuesta llegada de un niño a su familia.

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¿Qué dijo Jessi Uribe con relación a un posible embarazo de Paola Jara?

Una vez se desencadenaron todos estos rumores, Jessi Uribe decidió aclarar la situación durante una sesión de preguntas y respuestas, aprovechando que un usuario le preguntó sobre la intención de ser papá de nueva cuenta, a lo que el cantante de La Culpa compartió una respuesta corta sobre el caso.

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La respuesta del cantante fue contundente y afirmó que ya no puede tener má bebé, debido a que se sometió a una operación. “Ya me operé”, afirmó el cantante, poniendo así el fin de los rumores de un posible embarazo de Paola Jara.

Recordemos que la pareja se casó en el año 2022 y continúa siendo una de las más queridas por los colombianos, esto debido a la sinergía que demuestran los dos en sus apariciones en público. Sumado a esto, el cantante también dejó en claro que hasta el momento quiere aprovechar todo el tiempo con Emilia.

Pese a esto, una de las decisiones que han tomado Jessi con relación a su hija es no mostrar su rostro, esto debido a que por una decisión en conjunto acordaron en mantener el rostro de la menor en privado, esto con el fin de que no se vuelva el foco de atención por parte de los usuarios en redes sociales.

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