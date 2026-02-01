Así le fue a Paola Jara en los Grammys 2026: ¿se llevó el gramófono?

Este domingo 1 de febrero se realizaron los Grammys 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos en el Crypto. Com Arena. Allí, la cantante colombiana Paola Jara estuvo nominada en la categoría en Mejor Álbum Méxicana con su canción por su disco Sin rodeos.

Modalidad en donde compitió contra Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande, así mismo, MALA MÍA, Fuerza Regida, Grupo Frontera con Y Lo que Viene. Además de estar nominada con Carín León por Palabra de to's (Seca).

Recordemos que el disco de Paola, es una una producción de seis canciones que abordan el amor, el dolor y la traición con una carga emocional profunda y directa, la cual tuvo títulos cómo Vas a ver lo que se siente, De lo que nos perdimos, El azar y Te voy a hacer honesta, la cual según la artista afirmó que este fue una producción sobre su ciclo músical.



Sin embargo, el ganador en esta categoría fue el cantante méxicano Carín León, quien logró ganar de manera consecutiva a Mejor Álbum Méxicano. "Gracias a mi familia, que siempre estuvo firme; a mi equipo, que ha caminado a mi lado en las buenas y en las duras; y sobre todo al público, que canta estas canciones como si fueran suyas", escribió tras recibir el galardon.

¿Qué otros ganadores de Grammys 2026 hay?

Pese a que la ceremonia principal es después de las 8:00 pm, ya se han entregado la mayoría de los galardones. Donde los ganadores han sido Gloria Estefan en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical, mientras que Natalia Lafourcade logró el Mejor álbum de pop latino.

Sumado a esto, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes ganaron en el apartado de rock o música alternativa. Durante su intervención en la celebración afirmaron que: “Queremos agradecerle a la Academia, a los miembros votantes, a Sony, a toda la gente que confía en nosotros... Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron”

Mientras que el Mejor Álbum de Jazz latino fue para A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro. La Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo, fue para ‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande, Mejor Canción de Rock fue para ‘Songs Of A Lost World’ – The Cure.