Grammys 2026: Gloria Estefan y Natalia Lafourcade, entre otros ganadores latinos

En la entrega de los premios Grammys 2028, celebrada este domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, las artistas Natalia Lafourcade y Gloria Estefan se consolidaron como las grandes figuras de la música latina al triunfar en sus respectivas categorías, superando a varias figuras colombianas.

Inicialmente, Lafourcade obtuvo el gramófono al Mejor álbum de pop latino por su producción Cancionera, categoría en donde también se encontraba nominada artistas como Rauw Alejandro con "Cosa nuestra", Andrés Cepeda con "Bogotá (Deluxe)", Karol G con "Tropicoqueta" y Alejandro Sanz con "¿Y ahora qué?".

Tanto es así que para los seguidores de ella este álbum, fue descrito como un reflejo de su madurez artística, logró superar a producciones de artistas globales de gran impacto comercial. A pesar de su importante triunfo, la artista mexicana no estuvo presente en el Peacock Theater para recoger personalmente su galardón.



¿A quién superó Gloria Estefan para llevarse los Grammys?

Por otro lado, Gloria Estefan logró un hito histórico al sumar su quinto Grammy tras imponerse a competidores de la talla de Rubén Blades, el Grupo Niche y Gilberto Santa Rosa. Acompañada en el escenario por su esposo y productor, Emilio Estefan, la cantante ofreció uno de los discursos más emotivos de la jornada.

Durante su discurso de celebración Estefan expresó que, tras cinco décadas en la industria, su corazón aún "se dispara" al recibir tales honores, agradeciendo a Emilio por producir lo que calificó como un "maravilloso álbum".

Otros triunfos destacados incluyeron a Carín León, quien repitió su éxito del año pasado en la categoría de música mexicana gracias a "Palabra de to's (Seca)". El cantante venció a propuestas como "Mala mía" de Fuerza Regida y Grupo Frontera, "Y lo que viene" de Grupo Frontera, "Sin rodeos" de Paola Jara y el proyecto en vivo de Bobby Pulido.

Sumado a esto, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes ganaron en el apartado de rock o música alternativa. Durante su intervención en la celebración afirmaron que: “Queremos agradecerle a la Academia, a los miembros votantes, a Sony, a toda la gente que confía en nosotros... Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”, señaló el cantante”

Además, figuras como Bad Bunny comenzaron la jornada asegurando premios antes de la gala televisada, donde el puertorriqueño buscaba hacer historia en las categorías principales de álbum, canción y grabación del año, esto previó a su presentación en el Super Bowl.