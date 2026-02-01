Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TARIFAS DE TAXI 2026
JAMES RODRÍGUEZ SIN CLUB
LINK PARA PAGAR IMPUESTO VEHICULAR
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Grammys 2026: Gloria Estefan y Natalia Lafourcade, entre otros ganadores latinos

Grammys 2026: Gloria Estefan y Natalia Lafourcade, entre otros ganadores latinos

Las artistas de Cuba y México se impusieron frente a figuras como reconocidas como Andrés Cepeda, Karol G y el Grupo Niche.

Gloria Estefan y Natalia Lafourcade ganan grammys 2026
Grammys 2026: Gloria Estefan y Natalia Lafourcade, entre otros ganadores latinos
Foto: imagen tomada de EFE
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

En la entrega de los premios Grammys 2028, celebrada este domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, las artistas Natalia Lafourcade y Gloria Estefan se consolidaron como las grandes figuras de la música latina al triunfar en sus respectivas categorías, superando a varias figuras colombianas.

Inicialmente, Lafourcade obtuvo el gramófono al Mejor álbum de pop latino por su producción Cancionera, categoría en donde también se encontraba nominada artistas como Rauw Alejandro con "Cosa nuestra", Andrés Cepeda con "Bogotá (Deluxe)", Karol G con "Tropicoqueta" y Alejandro Sanz con "¿Y ahora qué?".

Puedes leer: “Esa es mi apuesta”: Alex de Grupo Niche da su pronóstico sobre los colombianos en los Grammys

Tanto es así que para los seguidores de ella este álbum, fue descrito como un reflejo de su madurez artística, logró superar a producciones de artistas globales de gran impacto comercial. A pesar de su importante triunfo, la artista mexicana no estuvo presente en el Peacock Theater para recoger personalmente su galardón.

Te puede interesar

  1. Nominados latinos a los premios Grammy 2026
    Grammy 2026, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Música

    Los latinos se toman los Grammy 2026: esta es la lista completa de artistas nominados

  2. Alex Torres da su vaticinio sobre los Grammys
    “Esa es mi apuesta”: Alex de Grupo Niche da su pronóstico sobre los colombianos en los Grammys
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @alextorresoficial e ImageFX
    Farándula

    “Esa es mi apuesta”: Alex de Grupo Niche da su pronóstico sobre los colombianos en los Grammys

¿A quién superó Gloria Estefan para llevarse los Grammys?

Por otro lado, Gloria Estefan logró un hito histórico al sumar su quinto Grammy tras imponerse a competidores de la talla de Rubén Blades, el Grupo Niche y Gilberto Santa Rosa. Acompañada en el escenario por su esposo y productor, Emilio Estefan, la cantante ofreció uno de los discursos más emotivos de la jornada.

Durante su discurso de celebración Estefan expresó que, tras cinco décadas en la industria, su corazón aún "se dispara" al recibir tales honores, agradeciendo a Emilio por producir lo que calificó como un "maravilloso álbum".

Puedes leer: Reconocido cantante fue hallado sin vida; había sido nominado a los Grammy

Publicidad

Otros triunfos destacados incluyeron a Carín León, quien repitió su éxito del año pasado en la categoría de música mexicana gracias a "Palabra de to's (Seca)". El cantante venció a propuestas como "Mala mía" de Fuerza Regida y Grupo Frontera, "Y lo que viene" de Grupo Frontera, "Sin rodeos" de Paola Jara y el proyecto en vivo de Bobby Pulido.

Te puede interesar

  1. Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda
    Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda
    Foto: Redes Andrés Cepeda
    Música

    Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda

  2. Karol G llega a los Grammy 2026 como presentadora
    Karol G llega a los Grammy 2026 como presentadora
    /Foto: AFP
    Música

    Karol G hará historia como presentadora en los Premios Grammy 2026

Publicidad

Sumado a esto, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes ganaron en el apartado de rock o música alternativa. Durante su intervención en la celebración afirmaron que: “Queremos agradecerle a la Academia, a los miembros votantes, a Sony, a toda la gente que confía en nosotros... Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”, señaló el cantante”

Además, figuras como Bad Bunny comenzaron la jornada asegurando premios antes de la gala televisada, donde el puertorriqueño buscaba hacer historia en las categorías principales de álbum, canción y grabación del año, esto previó a su presentación en el Super Bowl.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Premios Grammy

Andrés Cepeda

Paola Jara