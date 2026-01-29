Los latinos se toman los Grammy 2026: esta es la lista completa de artistas nominados

La edición 2026 de los Premios Grammy volvió a evidenciar la presencia sostenida de artistas latinos dentro de la principal ceremonia de la industria musical.

Los nominados anunciados por la Recording Academy incluyen intérpretes y proyectos en español que lograron reconocimiento tanto en categorías generales de la gala como en apartados creados específicamente para géneros latinos.

Esta participación confirma el posicionamiento de la música latina como parte activa del panorama global, más allá de un nicho regional.



A continuación, el listado de artistas latinos nominados a los Grammy 2026, organizado por categorías para facilitar la lectura.

Categorías generales del Grammy 2026

Dentro de los premios más importantes de la noche, la presencia latina se concentra en Bad Bunny, quien figura en varias de las categorías centrales:

Álbum del Año : DeBÍ TiRAR MáS FOToS

: Grabación del Año : “DtMF”

: “DtMF” Canción del Año : “DtMF”

: “DtMF” Mejor Interpretación de Música Global: “EoO”

Estas nominaciones ubican al artista puertorriqueño en competencia directa con producciones de distintos géneros e idiomas, reflejando el alcance internacional de su trabajo.

Mejor Álbum Pop Latino

Esta categoría reúne proyectos que representan distintas vertientes del pop en español:

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

– Andrés Cepeda – Bogotá Deluxe

– Karol G – Tropicoqueta

– Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

– Natalia Lafourcade – Cancionera

Los álbumes nominados combinan propuestas comerciales, producciones introspectivas y trabajos de corte más autoral.

Mejor Álbum de Música Urbana

El género urbano mantiene una presencia sólida entre los latinos nominados a los Grammy 2026:

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

– J Balvin – Mixteip

– Feid – FERXXO VOL X: Sagrado

– Nicki Nicole – NAIKI

– Trueno – EUB DELUXE

– Yandel – SINFÓNICO (En Vivo)

La lista incluye tanto figuras consolidadas como representantes de nuevas generaciones del movimiento urbano.

Mejor Álbum de Música Mexicana

(incluida música tejana)

El regional mexicano continúa ampliando su presencia internacional con los siguientes nominados:

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Paola Jara

Carín León

Bobby Pulido



Esta categoría agrupa distintos estilos que van desde lo tradicional hasta propuestas contemporáneas.

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

Las propuestas alternativas y de rock en español también cuentan con representación:

Aterciopelados – Genes Rebeldes

– Bomba Estéreo & Rawayana – ASTROPICAL

– CA7RIEL & Paco Amoroso – PAPOTA

– Los Wizzards – ALGORHYTHM

– Fito Páez – Novela



Los proyectos nominados destacan por su diversidad sonora y trayectoria artística.

Mejor Álbum Tropical Latino

La música tropical conserva un lugar relevante dentro de los Grammy 2026:

Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías

– Gloria Estefan – Raíces

– Grupo Niche – Clásicos 1.0

– Alain Pérez – Bingo

– Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2



Estos trabajos representan tanto la tradición como la evolución del género.

Mejor Interpretación de Música Global

En esta categoría figuran artistas latinos con propuestas de alcance internacional: