Los latinos se toman los Grammy 2026: esta es la lista completa de artistas nominados

Los latinos pisan fuerte en los Grammy 2026; la lista completa de nominados confirma su peso en categorías principales y géneros latinos, con artistas de distintos países y estilos.

Nominados latinos a los premios Grammy 2026
Grammy 2026, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

La edición 2026 de los Premios Grammy volvió a evidenciar la presencia sostenida de artistas latinos dentro de la principal ceremonia de la industria musical.

Los nominados anunciados por la Recording Academy incluyen intérpretes y proyectos en español que lograron reconocimiento tanto en categorías generales de la gala como en apartados creados específicamente para géneros latinos.

Puedes leer: Nominados a los Grammy 2026: lista completa de artistas y álbumes destacados

Esta participación confirma el posicionamiento de la música latina como parte activa del panorama global, más allá de un nicho regional.

A continuación, el listado de artistas latinos nominados a los Grammy 2026, organizado por categorías para facilitar la lectura.

Categorías generales del Grammy 2026

Dentro de los premios más importantes de la noche, la presencia latina se concentra en Bad Bunny, quien figura en varias de las categorías centrales:

  • Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS
  • Grabación del Año: “DtMF”
  • Canción del Año: “DtMF”
  • Mejor Interpretación de Música Global: “EoO”

Estas nominaciones ubican al artista puertorriqueño en competencia directa con producciones de distintos géneros e idiomas, reflejando el alcance internacional de su trabajo.

Mejor Álbum Pop Latino

Esta categoría reúne proyectos que representan distintas vertientes del pop en español:

  • Rauw AlejandroCosa Nuestra
  • Andrés CepedaBogotá Deluxe
  • Karol GTropicoqueta
  • Alejandro Sanz¿Y ahora qué?
  • Natalia LafourcadeCancionera

Los álbumes nominados combinan propuestas comerciales, producciones introspectivas y trabajos de corte más autoral.

Mejor Álbum de Música Urbana

El género urbano mantiene una presencia sólida entre los latinos nominados a los Grammy 2026:

  • Bad BunnyDeBÍ TiRAR MáS FOToS
  • J BalvinMixteip
  • FeidFERXXO VOL X: Sagrado
  • Nicki NicoleNAIKI
  • TruenoEUB DELUXE
  • YandelSINFÓNICO (En Vivo)

La lista incluye tanto figuras consolidadas como representantes de nuevas generaciones del movimiento urbano.

Mejor Álbum de Música Mexicana

(incluida música tejana)

El regional mexicano continúa ampliando su presencia internacional con los siguientes nominados:

  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Paola Jara
  • Carín León
  • Bobby Pulido

Esta categoría agrupa distintos estilos que van desde lo tradicional hasta propuestas contemporáneas.

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

Las propuestas alternativas y de rock en español también cuentan con representación:

  • AterciopeladosGenes Rebeldes
  • Bomba Estéreo & RawayanaASTROPICAL
  • CA7RIEL & Paco AmorosoPAPOTA
  • Los WizzardsALGORHYTHM
  • Fito PáezNovela

Los proyectos nominados destacan por su diversidad sonora y trayectoria artística.

Puedes leer: Grammys 2026: Día, hora, programación de la ceremonia de premiación

Mejor Álbum Tropical Latino

La música tropical conserva un lugar relevante dentro de los Grammy 2026:

  • Rubén Blades, Roberto Delgado & OrquestaFotografías
  • Gloria EstefanRaíces
  • Grupo NicheClásicos 1.0
  • Alain PérezBingo
  • Gilberto Santa RosaDebut y Segunda Tanda, Vol. 2

Estos trabajos representan tanto la tradición como la evolución del género.

Mejor Interpretación de Música Global

En esta categoría figuran artistas latinos con propuestas de alcance internacional:

  • Bad Bunny – “EoO”
  • Ciro Hurtado – “Cantando en el Camino”
  • Yeisy Rojas – “Inmigrante y Qué?”
