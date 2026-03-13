Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026 tras sorpresas de Fase 3

La espera terminó para los 32 equipos que buscarán el trofeo más codiciado del continente. Tras una esperada definición de la Fase 3 este 12 de marzo, la CONMEBOL ha dejado todo listo para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Con el ranking actualizado y los últimos cuatro clasificados definidos, el mapa del fútbol sudamericano ya tiene sus protagonistas confirmados.

Puedes leer: Mundial 2026: Revelarían nueva camiseta suplente de la Selección Colombia



¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Libertadores 2026?

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. La ceremonia comenzará a las 20:00 (hora local) es decir 6:00 p.m. hora Colombia y definirá el destino de los ocho grupos de la competición.

Así quedaron los 4 Bombos oficiales

La distribución de los equipos se basa estrictamente en el Ranking CONMEBOL 2026. Los cabezas de serie (Bombo 1) evitan cruzarse entre sí, lo que garantiza que los gigantes del continente no se midan hasta las fases de eliminación directa.



Bombo 1 (Cabezas de Serie): Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU). Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER). Bombo 3: Junior (COL), The Strongest (BOL), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL), Talleres (ARG), Colo-Colo (CHI) y Caracas FC (VEN).

Junior (COL), The Strongest (BOL), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL), Talleres (ARG), Colo-Colo (CHI) y Caracas FC (VEN). Bombo 4: Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Liverpool (URU), San Lorenzo (ARG) y los cuatro clasificados de Fase 3: Barcelona SC (ECU), Deportes Tolima (COL), Independiente Medellín (COL) y Carabobo (VEN).

🙌 ¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores! El jueves se define el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/HQCqAvF8Yw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 13, 2026

Los "Supervivientes" de la Fase 3

La jornada de ayer, 12 de marzo, dejó momentos épicos. El Independiente Medellín logró su pase tras una serie agónica contra Juventud de Las Piedras, mientras que Barcelona SC dio el golpe al eliminar al Botafogo en Guayaquil.

Publicidad

Estos cuatro equipos ingresan directamente al Bombo 4, convirtiéndose en los "rivales trampa" que todos quieren evitar.



Reglas del sorteo: ¿Puede haber clásicos en grupos?

La normativa de CONMEBOL es clara para evitar la saturación de duelos locales prematuros:



No puede haber dos equipos del mismo país en un mismo grupo, a menos que uno de ellos provenga de las fases previas (Fase 1, 2 o 3). Esto significa que, por ejemplo, Independiente Medellín (Bombo 4) SÍ podría caer en el grupo de Junior o Millonarios (Bombo 3). Sin embargo, Flamengo y Corinthians no podrán compartir zona por ser ambos clasificados directos de Brasil.

Puedes leer: VIDEO: Golpe a Lucas González tras partido de Tolima en Copa Libertadores



El posible "Grupo de la Muerte"

Analizando los bombos, el azar podría entregarnos combinaciones explosivas. Un escenario hipotético de alta tensión sería un grupo conformado por:



Flamengo (Bombo 1)

(Bombo 1) Estudiantes de La Plata (Bombo 2)

(Bombo 2) Rosario Central (Bombo 3)

(Bombo 3) San Lorenzo (Bombo 4)

Este tipo de cruces entre brasileños y argentinos suele marcar el rating de la competición y elevar la temperatura de la Fase de Grupos que iniciará el 14 de abril.



¿Dónde ver el sorteo en vivo?

Para los aficionados que no quieran perderse ni un detalle, el sorteo será transmitido globalmente a través de Disney+ y las señales de ESPN.

También se podrá seguir de forma gratuita por Libertadores TV en las plataformas oficiales de Facebook y YouTube de la CONMEBOL.

Publicidad