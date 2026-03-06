Mundial 2026: Revelarían nueva camiseta suplente de la Selección Colombia

La expectativa por la participación de la Selección Colombia en el próximo campeonato mundial sigue creciendo y a medida que se acerca el torneo, comienzan a conocerse detalles que despiertan el interés de los hinchas.

Imágenes del que sería el uniforme alternativo del equipo nacional para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio.

Según las imágenes divulgadas por la cuenta especializada en actualidad de las prendas deportivas de fútbol Esvaphane, el diseño mantendría la esencia histórica del equipo, pero con un estilo moderno. La prenda tendría como color predominante el azul en dos tonalidades: azul rey y azul marino, que se combinan en distintas zonas de la camiseta.



Además, conservaría detalles amarillos característicos que evocan los colores de la bandera colombiana.

Esta podría ser la segunda camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Los primeros adelantos sugieren que la camiseta incluiría elementos gráficos que aportan textura al diseño, algo que se ha vuelto común en los uniformes de las selecciones en los últimos torneos internacionales.

Las líneas amarillas en los hombros, que recuerdan a las clásicas tres franjas de la marca fabricante, serían uno de los detalles más llamativos del modelo filtrado.

Otro aspecto que destaca es el contraste entre los tonos azules, que buscan diferenciar claramente esta prenda de la camiseta principal, tradicionalmente amarilla. Históricamente, el uniforme alternativo de Colombia ha variado entre colores como azul, blanco o incluso rojo, dependiendo de la época y del diseño elegido para cada competición.

💥 LEAKED 💥



🇨🇴 Colombia 2026 World Cup Away Shirt pic.twitter.com/gHxtXeFAzM — esvaphane (@esvaphane) March 5, 2026

Aunque por ahora se trata solo de una filtración, se espera que en las próximas semanas se realice el lanzamiento oficial del uniforme que usará el equipo durante la cita mundialista. De confirmarse este modelo, también se pondría a la venta para los aficionados, con un precio que rondaría los 379.950 pesos colombianos, similar al valor de la camiseta titular.

Mientras se confirma el uniforme oficial, la Selección Colombia continúa con su preparación para el torneo. El equipo disputará varios partidos amistosos antes del Mundial con el objetivo de llegar en buena forma a la fase de grupos, donde enfrentará a Uzbekistán, Portugal y otro rival que saldrá del repechaje internacional.

Por ahora, la camiseta filtrada ya comenzó a tener opiniones entre los seguidores. En la mayoria de los comentarios no fue recibida de la mejor manera. "Está horrenda, no voy a usar eso"; "Este tipo de camisas son buenas para entrenamiento o las pre-match, pero para ser la suplente está horrorosa" o "Excelente".

