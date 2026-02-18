Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Colombia jugará su último partido en casa antes de viajar al Mundial 2026, ¿cuándo?

Colombia jugará su último partido en casa antes de viajar al Mundial 2026, ¿cuándo?

La Tricolor ya tiene lista su última presentación en el país antes de partir al Mundial 2026 y miles de hinchas esperan acompañarla en un duelo que promete estadio lleno.

Así será el partido de despedida de Colombia rumbo al Mundial 2026
Selección Colombia
Foto: Instagram @fcfseleccioncol
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

La Selección Colombia de Fútbol afina cada detalle en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, un reto que marcará un nuevo capítulo en su historia reciente.

El cuerpo técnico trabaja en la planificación de los microciclos, la evaluación del estado físico de los jugadores y la definición de amistosos que permitan llegar en óptimas condiciones al máximo torneo del fútbol mundial.

Puedes leer: Alarma en Millonarios por lesión de Falcao García ¿llega al partido de Copa Sudamericana?

En medio de esa preparación, ya se confirmó la fecha y la sede del esperado partido de despedida en territorio nacional, un encuentro que servirá no solo como prueba deportiva, sino también como un emotivo momento de conexión con la hinchada antes de emprender el viaje hacia la competencia.

La expectativa crece entre los aficionados, que esperan acompañar al equipo en su último compromiso en casa previo al Mundial.

¿Cuándo será el último partido de la Selección Colombia antes del Mundial 2026?

Teniendo en cuenta lo anterior, el encuentro amistoso está programado para el viernes 29 de mayo de 2026 en la ciudad de Bogotá, y se jugaría en el estadio Nemesio Camacho El Campín, siempre que las condiciones de la cancha y el clima lo permitan.

Este partido será la última presentación del equipo en Colombia antes de partir al torneo mundialista y se espera que reúna a una gran cantidad de aficionados para despedir y respaldar al combinado nacional.

La programación fue compartida por el periodista César Augusto Londoño, quien señaló que el partido servirá como un homenaje a la afición, en el que los hinchas tendrán la oportunidad de ver a sus jugadores antes de que inicien la travesía hacia la cita orbital.

Además del encuentro de despedida en Bogotá, la agenda de la Tricolor contempla otro amistoso de preparación en suelo estadounidense unos días antes del inicio del Mundial. Esa prueba de fogueo se jugaría entre el 7 y 8 de junio en California, aunque el rival aún no ha sido confirmado.

Puedes leer: El 10 ya tiene equipo: así se vivió la presentación de James Rodríguez en Minnesota United

El partido en Bogotá llega tras una temporada intensa de preparación, en la que la selección disputó partidos amistosos y pruebas competitivas para ajustar su rendimiento bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Este juego final en casa será clave para ultimar detalles y permitir que la afición se conecte directamente con el equipo antes de levantar vuelo hacia la Copa Mundial 2026.

La selección colombiana debutará en el Mundial el 17 de junio de 2026 contra Uzbekistán en la fase de grupos, en el Estadio Azteca de la ciudad de México, marcando el inicio de su participación en el grupo K del torneo.

Mira también: Profesor Salomón revela cómo le irá a Colombia en el Mundial, ¿será campeón?

