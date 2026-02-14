Alarma en Millonarios por lesión de Falcao García ¿llega al partido de Copa Sudamericana?

La victoria 2-1 de Millonarios sobre Llaneros en la Liga BetPlay dejó un sabor agridulce en El Campín. Aunque el equipo sumó su segunda victoria consecutiva y escaló posiciones en la tabla, todas las miradas se centraron en la imagen que nadie quería ver: Falcao García saliendo en camilla, con visibles gestos de dolor y tomándose el posterior de la pierna derecha.

La preocupación no es menor. El delantero, referente del club y uno de los nombres más determinantes en la nómina, abandonó el terreno de juego minutos antes del final del primer tiempo tras frenar en una jugada y pedir asistencia médica de inmediato. Las señas al cuerpo médico fueron claras y, tras una breve atención, fue retirado rumbo a los vestuarios.

Falcao y la incertidumbre médica en Millonarios

En rueda de prensa, el técnico Fabián Bustos explicó que tanto 'El Tigre' como Rodrigo Contreras venían con una carga física importante debido a la seguidilla de compromisos. Sin embargo, marcó una diferencia en el diagnóstico preliminar.

“Lo de Rodrigo es una pequeña contractura, lo sacamos por precaución. Lo de Radamel sí parece un poquito más”, señaló el entrenador argentino, dejando entrever que la situación del ‘Tigre’ podría requerir mayor atención.

La acumulación de partidos, sumada al estado del terreno de juego, también fue mencionada por Leonardo Castro, autor del segundo gol del encuentro. El delantero aseguró que la cancha estaba pesada y recordó que los futbolistas “no son robots”, en alusión al desgaste físico que implica competir con tan pocos días de recuperación.

Ahora, el cuerpo médico del club realizará los exámenes correspondientes para determinar el alcance exacto de la lesión. El dictamen oficial será clave para definir los tiempos de incapacidad y el plan de recuperación.



Falcao y la Copa Sudamericana: ¿llega al duelo clave?

El calendario no da tregua. El 4 demarzo, Millonarios enfrentará a Atlético Nacional por un cupo en la Copa Sudamericana, un compromiso que podría marcar el rumbo del semestre. Por eso, la gran pregunta que ronda entre los hinchas es clara: ¿estará Falcao disponible para ese compromiso?

Aunque durante el partido en el banco se afirmó que no cree que sea una lesión de larga duración, tras las declaraciones de Bustos, se generó incertidumbre, sin embargo la prudencia domina el ambiente.

Bustos reconoció que el equipo necesita una semana larga de trabajo físico y táctico, algo que no ha tenido en los últimos días debido a la intensidad de la competencia.

El entrenador también se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo y destacó que aún no conoce la derrota desde su llegada al club.

Además, dejó abierta la posibilidad de un último fichaje, priorizando la incorporación de un jugador colombiano que aporte equilibrio al plantel.

😱🚨 ¡Preocupación en Millonarios! ¡Sale Falcao en camilla en el primer tiempo contra Llaneros!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/EBGodRgzT0 — Win Sports (@WinSportsTV) February 14, 2026

Mientras tanto, la afición azul permanece atenta al parte médico. La imagen de Falcao en camilla encendió las alarmas, pero también reforzó la importancia de gestionar correctamente las cargas para llegar en óptimas condiciones a los retos internacionales.

La expectativa crece y la cuenta regresiva ya comenzó. El próximo informe médico será determinante para saber si el máximo goleador de La Selección Colombia podrá estar presente en uno de los partidos más importantes del semestre de Millonarios.

