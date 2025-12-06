Publicidad

Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Bogotá: "Pudimos escapar"

Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Bogotá: “Pudimos escapar”

Los familiares del deportista relataron lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, recordando el crimen cometido contra Jean Claude Bossard.

Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Bogotá: “Pudimos escapar”
Hermana y mamá de Falcao viven escalofriante momento en Bogotá: “Pudimos escapar”, imagen de referencia
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

Michelle García Zárate, hermana del futbolista Radamel Falcao García, junto a su madre, fueron víctimas de un intento de atraco a mano armada mientras se movilizaban en un automóvil particular en la vía Chía-Bogotá. Situación ocurrida la primera semana del mes de diciembre.

La hermana del jugador de fútbol, entregó detalles de lo vivido a través de sus redes sociales, donde relató que el incidente ocurrió alrededor de las 5:50 de la tarde, mientras se encontraban en una avenida principal con alto tráfico que obligó a su vehículo a detenerse.

Puedes leer: Dura confesión de Falcao sobre su tiempo en Bogotá y Millonarios: “Me sentía ahogado”

Michelle explicó que notó a un hombre en la avenida que parecía esperar un bus, pero que estaba posicionado "muy sobre la avenida" y con las manos en una posición extraña, lo que generó desconfianza en ella. Donde explicó que el pánico creció cuando una motocicleta y el individuo se acercaron.

La situación de pánico creció cuando "sacó una pistola" y este se dirigió hacia el carro donde estaban Michelle y su madre, y les apuntó con el arma de fuego. La hermana de Falcao describió el momento de terror exclamando: "oh my god, Cristo Jesús bendito, acá fue".

¿Qué más reveló la hermana de Falcao?

En medio de la intimidación, cuando el presunto delincuente intentaba robarles, la hermana de Falcao comentó que logró reaccionar acelerando el carro. Ella relató que, en un instante, la vía se despejó, y aprovechó para acelerar el vehículo. En ese momento, también se acercó una motocicleta con intención de atropellar al ladrón.

Puedes leer: Filtran video de la interceptación policial a los ladrones que le quitaron la vida a Jean Claude

Esta combinación de eventos hizo que el hombre retrocediera, permitiendo que Michelle y su madre pudieran "escapar" ilesas. Donde explicó que, gracias a la protección divina, pueden contarlo, pues temieron que el asaltante les disparara y se presentará una tragedia, o que les robaran el automóvil, dado que esa era también una de sus intenciones.

“La moto como que sigue y ni se da cuenta. El tipo viene hacia el carro donde estamos mi mamá y yo. El tipo nos apunta con la pistola, en esas, yo creo que fue Dios, se despeja todo. Y venía también una moto que iba a atropellar al ladrón, entonces el man retrocede y pudimos escapar”, explicó la hermana de Falcao.

El caso de Michelle García días después del asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de atraco en el norte de Bogotá. Ante esta problemática, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló la falta de pie de fuerza de la Policía Metropolitana y los procesos legales posteriores a las capturas como puntos relevantes.

