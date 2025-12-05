Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Él era Jeisson Cruz, motociclista que perdió la vida en el accidente con un Ferrari en Bogotá

Él era Jeisson Cruz, motociclista que perdió la vida en el accidente con un Ferrari en Bogotá

El vehículo involucrado tendría un costo cercano a los 1.500 millones de pesos, mientras las autoridades entregan nuevos detalles sobre el accidente.

Él era Jeisson Cruz, motociclista que perdió la vida en el accidente con un Ferrari en Bogotá
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

Este jueves 4 de diciembre se presentó un accidente en la vía La Calera-Sopó en Cundinamarca. El suceso involucró a un Ferrari y una motocicleta. Según información preliminar de las autoridades el vehículo de alta gama perdió el control debido al exceso de velocidad que llevaba.

Una vez se presentó el incidente, las autoridades revisaron los documentos del vehículo de alta gama y encontraron que este estaba identificado con las placas JEX488, estaba matriculado desde 2016 a nombre de la empresa Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S., conocida como Coorserpark.

Se conoció que el gerente y propietario de la firma es Adolfo Reyes Gómez, un empresario que ha llamado la atención por su gusto por los autos de alta gama. En conferencias y espacios de emprendimiento y fue el medio de comunicación Noticias Caracol que confirmó que este hombre se encontraba en el vehículo al momento del accidente.

De igual forma, el medio en cuestión afirmó que a Reyes Gómez se le practicó una prueba de alcoholemia, donde el resultado fue negativo, por lo que las autoridades lo dejaron en libertad, mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

“Fue sometido a la prueba de embriaguez en el hospital Divino Salvador de La Calera, la cual arrojó resultado negativo”, indicaron las autoridades.

Revelan identidad del motociclista que perdió la vida en el accidente con el Ferrari

Otra información que se conoció en las últimas horas fue la identidad de la única víctima de este accidente, quien se trató de Jeisson Javier Cruz, un hombre de 30 años y quien es residente de La Calera.

Puedes leer: Así fue el último mensaje de Jean Claude antes de perder la vida: ¿fue premonitorio?

Las autoridades conocieron que Javier Cruz Raigoso se movilizaba en una motocicleta Bajaj de placas ESB-79E cuando fue chocado por una Ferrari 488, de color amarillo, a eso de las 10:20 de la mañana. De acuerdo con la Policía, el conductor tras el volante del vehículo de alta gama no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Las imágenes de Jeisson tendido a un costado de la vía gravemente herido, fueron las que se volvieron más virales en redes sociales. Donde las personas intentaron auxiliar a Javier Cruz, pero debido a la gravedad de sus heridas terminó perdiendo la vida en ese instante.

Por lo cual, las autoridades continúan realizando las respectivas investigaciones para determinar los motivos de esta situación.

