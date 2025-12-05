Aparece dueño del Ferrari ligado al choque donde murió un motociclista, ¿empresario funerario?

El fuerte accidente registrado en la mañana del 4 de diciembre en la vía que conecta La Calera con Sopó sigue generando preguntas. El choque entre un Ferrari 488 GTB y una motocicleta dejó como saldo la muerte del conductor de la moto, quien falleció en el lugar, en un tramo cercano al cruce de Márquez.

Desde temprano circularon imágenes y videos que mostraban la magnitud del impacto: el Ferrari quedó con el costado derecho destrozado, ventanas pulverizadas y daños severos en la parte frontal. La motocicleta también presentó afectaciones graves, quedando su conductor tendido varios metros adelante. Ciudadanos que transitaban por la zona intentaron auxiliar, mientras las autoridades acordonaban el punto para iniciar las labores de investigación.

Una versión preliminar apunta a que el conductor del deportivo habría perdido el control antes de impactar por la parte trasera a la moto. Sin embargo, los peritos siguen recopilando datos, pues aún no es claro si intervino exceso de velocidad, falla mecánica o un error de cálculo en la curva. Por ahora, lo único confirmado es que el siniestro bloqueó parcialmente la vía mientras se realizaban las inspecciones.

El vehículo involucrado es un Ferrari 488 GTB, uno de los modelos más reconocidos de la marca. En Colombia, esta referencia suele costar alrededor de 1.500 millones de pesos, aunque las modificaciones o configuraciones personalizadas pueden aumentar el precio final. Su nombre responde a la clásica nomenclatura Ferrari: “488” por el cubicaje unitario de los cilindros y “GTB” por “Gran Turismo Berlinetta”.

¿Quién es el dueño del Ferrari en vía La Calera?

Los documentos revisados por las autoridades revelaron que el Ferrari, identificado con las placas JEX488, está matriculado desde 2016 a nombre de la empresa Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S., conocida como Coorserpark. Esta compañía opera en el sector funerario y es dueña de marcas como Capillas de la Fe, Proexequial y Coffins.

El gerente y propietario de la firma es Adolfo Reyes Gómez, un empresario que ha llamado la atención por su gusto por los autos de alta gama. En conferencias y espacios de emprendimiento, suele hablar de su pasión por Ferrari e incluso conduce distintos modelos en sus redes sociales. Una de sus charlas más conocidas se titula “Del Renault 4 al Ferrari”.

Además, se conoció que Reyes Gómez tiene registrada una multa vigente en Bogotá por 604.000 pesos, impuesta por exceder el límite de velocidad mientras manejaba una camioneta Mercedes Benz AMG G63 modelo 2022. Aunque no se ha confirmado quién conducía el Ferrari durante el accidente, su nombre volvió al foco público tras conocerse la matrícula del vehículo.