Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
INFLUENZA H3N2
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
CASO ZULMA GUZMÁN
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Por dárselas de experto derrapando, conductor pierde el control y tumba árbol navideño

Por dárselas de experto derrapando, conductor pierde el control y tumba árbol navideño

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que un vehículo realiza maniobras en una plaza pública y termina impactando contra un árbol de Navidad instalado en el lugar.

Conductor tumba árbol navideño
Conductor derriba un árbol gigante navideño y escapa
Foto: captura de video Actualidad RT
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un conductor realiza maniobras con su vehículo en una plaza pública y termina derribando un árbol de Navidad que se encontraba instalado en el lugar. El hecho ocurrió en la ciudad de Saryagash, ubicada en Kazajistán y fue captado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

En las imágenes se observa el carro desplazándose a gran velocidad mientras gira repetidamente alrededor del espacio abierto donde se encontraba la estructura decorativa.

Puedes leer: Taxista convierte su taxi en un pesebre y sorprende a todos en plena vía

Video de un conductor derribando un árbol navideño

Durante varios segundos, el conductor realiza movimientos circulares conocidos como derrapes, mientras el vehículo levanta polvo y se aproxima progresivamente al centro de la plaza. En un momento, el automóvil pierde estabilidad y se dirige directamente hacia el árbol navideño, impactándolo y provocando su caída.

El árbol formaba parte de la decoración instalada con motivo de las celebraciones de fin de año. Tras el impacto, varias partes de la estructura y algunos adornos quedaron esparcidos en el suelo. La grabación permite observar cómo el vehículo continúa su recorrido luego del choque, mientras el árbol permanece caído en el lugar.

Te puede interesar

  1. Mejores frases y mensajes navideños para WhatsApp en 2025
    Mejores frases y mensajes navideños para WhatsApp en 2025
    /Foto: IA
    Información de servicio

    Frases y mensajes de Navidad para WhatsApp: sorprende a tus amigos y familiares

  2. Monserrate sorprende con diversas actividades en Navidad; conoce horarios y precios
    Monserrate sorprende con diversas actividades en Navidad; conoce horarios y precios
    Foto: Instagram de Monserrate
    Sociedad

    Monserrate sorprende con diversas actividades en Navidad; conoce horarios y precios

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el hecho ocurrió en un espacio de uso público. La zona se encontraba despejada, lo que permitió que el suceso quedara registrado con claridad por las cámaras de vigilancia instaladas alrededor de la plaza.

Tras la difusión del video, las autoridades locales revisaron las imágenes y lograron identificar al conductor involucrado. Posteriormente, se iniciaron los procedimientos correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados a la zona.

Según los reportes oficiales, el vehículo fue retenido y se impuso una sanción administrativa al responsable.

Publicidad

Asimismo, se informó que el conductor deberá asumir los costos asociados a la reparación o reposición del árbol navideño que resultó afectado durante el incidente. Las autoridades señalaron que este tipo de medidas buscan preservar los espacios públicos y garantizar el cuidado de los elementos instalados para el uso y disfrute de la comunidad.

Te puede interesar

  1. Oración al Niño Jesús para novenas de Navidad
    Oración al Niño Jesús para novenas de Navidad; forma correcta de orarla para atraer dinero
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    Oración al Niño Jesús para novena de Navidad; forma correcta de orarla para atraer dinero

  2. Recomendaciones para cuidar a tu mascota
    Recomendaciones para cuidar a tu mascota de la pólvora en Navidad
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Información de servicio

    Recomendaciones para cuidar a tus mascotas de los sonidos de la pólvora en Navidad

El video del suceso fue compartido ampliamente en distintas plataformas digitales, donde se observa con claridad el momento del impacto y el entorno en el que ocurrió el hecho. Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia completa del evento y facilitaron la intervención de las autoridades locales.

Publicidad

El incidente tuvo lugar durante la temporada en la que las plazas y espacios abiertos suelen ser decorados con motivos festivos, lo que incrementa la presencia de elementos decorativos en áreas de tránsito.

Puedes leer: El tierno deseo de Navidad de un niño: un árbol para compartir con su abuelita

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia de este hecho y el caso continúa bajo seguimiento administrativo por parte de las autoridades competentes.

Mira también: La otra realidad de la Navidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Accidentes de tránsito

Accidentes graciosos

Videos chistosos

Video viral

Redes sociales