Por dárselas de experto derrapando, conductor pierde el control y tumba árbol navideño

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un conductor realiza maniobras con su vehículo en una plaza pública y termina derribando un árbol de Navidad que se encontraba instalado en el lugar. El hecho ocurrió en la ciudad de Saryagash, ubicada en Kazajistán y fue captado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

En las imágenes se observa el carro desplazándose a gran velocidad mientras gira repetidamente alrededor del espacio abierto donde se encontraba la estructura decorativa.

Video de un conductor derribando un árbol navideño

Durante varios segundos, el conductor realiza movimientos circulares conocidos como derrapes, mientras el vehículo levanta polvo y se aproxima progresivamente al centro de la plaza. En un momento, el automóvil pierde estabilidad y se dirige directamente hacia el árbol navideño, impactándolo y provocando su caída.



El árbol formaba parte de la decoración instalada con motivo de las celebraciones de fin de año. Tras el impacto, varias partes de la estructura y algunos adornos quedaron esparcidos en el suelo. La grabación permite observar cómo el vehículo continúa su recorrido luego del choque, mientras el árbol permanece caído en el lugar.



De acuerdo con la información difundida por medios locales, el hecho ocurrió en un espacio de uso público. La zona se encontraba despejada, lo que permitió que el suceso quedara registrado con claridad por las cámaras de vigilancia instaladas alrededor de la plaza.

Tras la difusión del video, las autoridades locales revisaron las imágenes y lograron identificar al conductor involucrado. Posteriormente, se iniciaron los procedimientos correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados a la zona.

⚡️🎄'Kazajistán Drift': conductor pierde el control y tumba el árbol de Navidad



El conductor decidió mostrar sus destrezas en un 'show' de derrapes improvisado, pero pronto perdió el control. https://t.co/caSrkkV498 pic.twitter.com/Zd50q3aun5 — RT en Español (@ActualidadRT) December 24, 2025

Según los reportes oficiales, el vehículo fue retenido y se impuso una sanción administrativa al responsable.

Asimismo, se informó que el conductor deberá asumir los costos asociados a la reparación o reposición del árbol navideño que resultó afectado durante el incidente. Las autoridades señalaron que este tipo de medidas buscan preservar los espacios públicos y garantizar el cuidado de los elementos instalados para el uso y disfrute de la comunidad.

El video del suceso fue compartido ampliamente en distintas plataformas digitales, donde se observa con claridad el momento del impacto y el entorno en el que ocurrió el hecho. Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia completa del evento y facilitaron la intervención de las autoridades locales.

El incidente tuvo lugar durante la temporada en la que las plazas y espacios abiertos suelen ser decorados con motivos festivos, lo que incrementa la presencia de elementos decorativos en áreas de tránsito.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia de este hecho y el caso continúa bajo seguimiento administrativo por parte de las autoridades competentes.

