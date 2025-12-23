Monserrate sorprende con diversas actividades en Navidad; conoce horarios y precios

El Cerro de Monserrate no solo se iluminará con "Las Luces del Mundo", sino que este año la experiencia busca trascender la contemplación visual para convertirse en un viaje interactivo y multicultural.

La organización diseñó una robusta programación que incluye más de 25 actividades artísticas y espirituales que acompañarán el tradicional recorrido navideño durante toda la temporada.

Esta apuesta busca que cada persona que ascienda al cerro no sea solo un espectador, sino un participante activo en una atmósfera cargada de magia y tradición.



Desde la música tropical hasta las artes escénicas de gran formato, Monserrate se consolida como el epicentro de la celebración decembrina en la capital colombiana.

El despliegue artístico será uno de los pilares fundamentales de esta temporada. Para aquellos que buscan sorpresas en cada rincón, las comparsas itinerantes recorrerán los senderos del cerro entre las 6:30 p.m. y las 10:00 p.m. en fechas seleccionadas de diciembre (7, 8, 11, 12, 14, 18, 21) y el cierre de temporada el 7 de enero.

A esto se suma el impacto visual de los títeres a gran escala, que se presentarán en el mismo horario durante diversos días de diciembre y enero, prometiendo capturar la imaginación de grandes y chicos.

Horarios de Monserrate en Navidad y precios

Si planea visitar Monserrate para disfrutar de este espectáculo, es fundamental tener en cuenta la logística de transporte. El alumbrado estará operando de lunes a domingo, desde las 5:30 p.m. hasta la medianoche (11:59 p.m.).

Logística de ascenso:

Venta de tiquetes: Disponibles hasta las 10:00 p.m. de lunes a sábado. Los domingos y festivos, la taquilla cierra más temprano, a las 8:00 p.m..

Disponibles hasta las 10:00 p.m. de lunes a sábado. Los domingos y festivos, la taquilla cierra más temprano, a las 8:00 p.m.. Canales de compra: Se pueden adquirir directamente en las taquillas del cerro o de forma anticipada a través del portal oficial www.monserrate.co.

Se pueden adquirir directamente en las taquillas del cerro o de forma anticipada a través del portal oficial www.monserrate.co. Costos: La tarifa establecida para el servicio de funicular o teleférico (ida y regreso) es de $32.000. Cabe resaltar que los domingos, después de las 5:30 p.m., se aplicará esta tarifa nocturna en lugar del precio dominical habitual.

Es importante anotar que el alumbrado estará vigente hasta el lunes 12 de enero de 2025. Sin embargo, se debe tener presente que los días 24 y 31 de diciembre no habrá iluminación navideña y el cierre de taquillas se adelantará a las 3:00 p.m., por lo que se recomienda programar su visita con antelación.

La música y las artes escénicas también tendrán un lugar privilegiado con funciones dobles a las 6:30 p.m. y 8:00 p.m. La cartelera de obras musicales incluye títulos como “Navidades del Mundo” (6 de diciembre), “Los Colores de la Navidad” (13 de diciembre), la dulce historia de “Casita Jengibre” (20 de diciembre) y el clásico “Cascanueces y la Dama de Hielo” (8 de enero).

Un punto destacado en la agenda musical será la presentación de la Banda La De Si, agrupación ganadora de la convocatoria Contra pulso 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que pondrá el toque tropical a la velada del 19 de diciembre a las 6:40 p.m..

Para quienes mantienen viva la fe y la tradición, la Novena de Aguinaldos se celebrará en la Basílica del 16 al 23 de diciembre. Los fieles podrán participar en tres horarios diferentes (6:00 p.m., 7:30 p.m. y 9:00 p.m.), lo que permite alternar la oración con el recorrido por el alumbrado.

Un atractivo imperdible en este espacio será el gran pesebre de cerámica en movimiento, una pieza artesanal que atrae las miradas de todos los visitantes.