Advertencia para compradores en Unicentro y más centros comerciales antes de Navidad

Colombia entra en la recta final de la temporada navideña y con ella llega uno de los momentos más exigentes del año para el comercio. El último fin de semana previo al 24 de diciembre concentra tradicionalmente a miles de compradores que aún no han adquirido los regalos, convirtiendo a los principales centros comerciales del país en puntos de alta congestión.

Espacios como Unicentro, Parque La Colina y otros complejos de gran afluencia se preparan para recibir un flujo masivo de visitantes entre sábado y domingo. Para muchos ciudadanos, estas jornadas representan la última oportunidad de completar las compras decembrinas, lo que anticipa largas filas, parqueaderos colapsados y tiempos de espera prolongados en diferentes servicios.

Compras de último minuto y recomendaciones clave

El escenario presenta dos realidades simultáneas. Por un lado, marcas y tiendas han activado promociones y descuentos de última hora para atraer a los compradores rezagados. Por otro, la alta afluencia prevista hace prever demoras significativas, especialmente en zonas de pago, restaurantes y accesos vehiculares, donde los tiempos podrían duplicarse o incluso triplicarse.

Ante este panorama, administraciones de centros comerciales y autoridades locales han hecho un llamado a la paciencia y a la planificación. Los horarios de mayor congestión se concentrarían entre las 2:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, por lo que se recomienda priorizar el uso del transporte público o servicios de movilidad alternativa para reducir el impacto del tráfico en las zonas aledañas.

Publicidad

En distintas regiones del país, varios complejos han optado por extender sus horarios y diversificar su oferta. En el Eje Cafetero, Parque Arboleda anunció atención continua desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., una estrategia pensada para distribuir el flujo de visitantes. No obstante, se sugiere a los conductores utilizar rutas alternas debido a cierres parciales en la Circunvalar de Pereira.

En Bogotá, Parque La Colina reforzó su programación con servicios adicionales como estaciones gratuitas para empacar regalos y desfiles navideños programados para los días 20 y 21 de diciembre a partir de las 5:00 p.m., con el objetivo de mejorar la experiencia de las familias durante las compras.

Publicidad

Unicentro, por su parte, apostó por un recorrido temático iluminado con más de 260.000 luces LED, distribuidas en miles de metros de decoración, que recrea estaciones inspiradas en distintos países y busca ofrecer un atractivo adicional más allá del comercio.

Para quienes prefieren evitar las multitudes, también hay opciones alternativas. En Bucaramanga, Parque Caracolí realizará una jornada de bienestar enfocada en meditación y movimiento consciente desde las primeras horas del sábado. Mientras tanto, el Outlet Arauco Sopó abrirá de forma extraordinaria su Mercadito del Emprendedor, y en Antioquia, Parque Fabricato ofrecerá actividades infantiles para facilitar las compras de los adultos.

El fin de semana promete ser intenso y requerirá organización, tiempo y paciencia para sortear el cierre de la temporada navideña.