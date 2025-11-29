Confirman identidad de víctima del tiroteo que sacudió centro comercial en Bucaramanga

La tensión sigue latente tras el ataque ocurrido en un centro comercial de Bucaramanga que este 29 de noviembre vivió uno de los episodios más angustiosos del año.

Mientras las autoridades continúan esclareciendo lo sucedido, se conoció la identidad de una de las víctimas del enfrentamiento que se produjo cuando una banda armada intentó asaltar una joyería ubicada en uno de los pisos superiores del establecimiento.

El asalto que desencadenó el caos

Todo comenzó en cuestión de segundos. Decenas de visitantes disfrutaban de su fin de semana cuando un grupo de delincuentes irrumpió en el local de joyería, generando alarma entre quienes se encontraban cerca del lugar.

Los primeros en reaccionar fueron policías de civil que estaban realizando compras, quienes entraron en acción para intentar detener el robo.

#PLOMOTERAPIA. Un violento intento de hurto se registró esta tarde en una joyería del centro comercial Cuarta Etapa de Cabecera, en Bucaramanga. Según información preliminar, tres sujetos intentaron cometer el robo y fueron sorprendidos por unidades de la Policía presentes en la… pic.twitter.com/8wKfwfi9a0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 29, 2025

La respuesta rápida de estos agentes permitió contener a los atacantes mientras llegaban refuerzos especializados. Sin embargo, el intercambio de disparos provocó un caos repentino: familias corriendo, comerciantes cerrando sus locales y clientes refugiándose en baños y pasillos intentando protegerse de las detonaciones.

Cuando el grupo Goes ingresó al centro comercial por distintas zonas, su prioridad fue evacuar a los atrapados y neutralizar la amenaza. Fue en medio de este procedimiento que uno de los uniformados resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a un centro médico cercano, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.



Identifican a una de las víctimas del tiroteo en Bucaramanga

La Policía Nacional confirmó que el uniformado que perdió la vida fue el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un investigador reconocido por su trayectoria y valor en operativos de alto riesgo.

El propio director de la institución lamentó lo sucedido a través de un mensaje público en el que destacó la valentía del agente y aseguró que su muerte no quedará impune.

En su comunicado, describió cómo el operativo logró la captura de cinco presuntos delincuentes y la incautación de armas de fuego utilizadas durante el intento de asalto.

Sin embargo, también relató que uno de los atacantes fue abatido luego de abrir fuego contra los agentes que intentaban controlar la situación.

¡𝗛𝗘́𝗥𝗢𝗘 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗙𝗥𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔𝗥 𝗨𝗡 𝗛𝗨𝗥𝗧𝗢! En una rápida y valiente acción de nuestros policías en #Bucaramanga, fue frustrado un hurto en un Centro Comercial. 𝗖𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗼𝘀… pic.twitter.com/Q6eABPcH49 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 29, 2025

Tras el enfrentamiento, las autoridades acordonaron el centro comercial y comenzaron un proceso minucioso de inspección, revisando cámaras de seguridad y entrevistando a testigos clave. Los videos difundidos por ciudadanos mostraron escenas de pánico: personas tendidas en el suelo, clientes escondidos en locales y la angustia generalizada ante el ruido de los disparos.

En paralelo, la Gobernación anunció una recompensa para encontrar a posibles involucrados que habrían escapado durante la confusión. La investigación continúa en curso, mientras la comunidad expresa su solidaridad con la familia del uniformado y exige respuestas claras sobre un hecho que dejó marcada a toda la ciudad.

