Cristiano Ronaldo y la imagen que preocupa antes del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista en la antesala del Mundial 2026, no solo por lo que representa dentro del campo para la Selección de Portugal, sino también por una imagen que ha generado impacto a nivel mundial. Mientras se define el camino de los equipos tras el sorteo realizado en Washington, una publicación del delantero portugués ha llamado la atención de aficionados, analistas y selecciones rivales, entre ellas Colombia.

El combinado colombiano quedó ubicado en el Grupo K y tendrá un enfrentamiento clave ante Portugal en la tercera fecha de la fase de grupos. El compromiso está programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario que promete lleno total y un duelo de alto nivel entre dos selecciones llamadas a pelear los primeros lugares de su zona.

Portugal llegará a ese encuentro con una nómina repleta de figuras y con Cristiano Ronaldo como principal referente. Junto a él aparecen nombres consolidados como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Rúben Dias, Vitinha y Nuno Mendes, jugadores que refuerzan el favoritismo del conjunto europeo en la fase inicial del torneo. Antes de medirse a Colombia, los lusos enfrentarán a Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.



La imagen de Cristiano Ronaldo que encendió las redes

En medio de la expectativa por el Mundial, Cristiano Ronaldo realizó una publicación en la red social X durante la madrugada del 19 de diciembre, hora colombiana. La fotografía, tomada tras una sesión de sauna, se volvió viral en cuestión de horas y alcanzó más de 90 millones de visualizaciones en menos de un día.

La imagen muestra al delantero con un estado físico notable, con marcada musculatura en piernas, abdomen, pecho y brazos, en un entorno de entrenamiento donde se aprecian pesas y máquinas de trabajo. El impacto no fue solo visual, sino también simbólico: a sus 40 años, el capitán portugués deja claro que mantiene una preparación rigurosa con la mira puesta en su posible último Mundial.

Más allá del efecto mediático, la publicación refuerza la idea de que Cristiano Ronaldo sigue siendo una pieza central en los planes de Portugal. Para Colombia, el duelo ante los europeos representa una prueba exigente, donde el orden defensivo y la concentración serán claves. El enfrentamiento podría ser determinante para definir el liderato del grupo y marcar el rumbo de ambas selecciones rumbo a las fases finales del torneo.