En el Dolby Theatre de Los Ángeles se viste de gala este domingo 15 de marzo de 2026 para acoger la 98ª edición de los Premios Óscar 2026, un evento que prometía sorpresas y no decepcionó. Sin embargo, la persona que acaparó todas las miradas en la alfombra roja fue el de Pedro Pascal, debido a su nuevo look durante la alfombra roja.

Pascal, que se consolidó como una de las figuras importantes de Hollywood, sorprendió al presentarse con el vello de su cara totalmente afeitado. Este cambio supone una ruptura con la imagen que mantuvo en los últimos años, en la cual era reconocido por su barba completa y su característico bigote.

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Sin embargo, para esta edición de los Premios Óscar 2026, Pedro Pasca tomó la elección de dar un cambio radical a su apariencia y para esto eligió un atuendo que combinó la elegancia clásica con detalles modernos; una camisa blanca con un notorio arreglo floral, pantalones negros de tiro alto y un exclusivo reloj Cartier.



Pedro Pascal sorprende a todos y estrena nuevo look en los Premios Óscar 2026 Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Por qué Pedro Pascal está en los Premios Óscar 2026?

Cabe destacar que la presencia de Pedro Pascal en la ceremonia no fue solo como espectador; sino que el actor fue designado como uno de los presentadores oficiales de la gala. Compartió esta responsabilidad con una constelación de estrellas que incluyó a figuras de la talla de Nicole Kidman, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Javier Bardem y Sigourney Weaver, entre otros.

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Recordemos que la conducción del evento estuvo a cargo del reconocido cómico Conan O'Brien. Esta edición de los Premios Óscar 2026 se encuentra en la expectativa por la película "Los Pecadores", dirigida por Ryan Coogler, que lidera la carrera con un total de 16 nominaciones, estableciendo un nuevo récord absoluto en la historia de los galardones de la Academia.

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De igual forma, una de las actualizaciones más esperadas en décadas ocurre finalmente en 2026. Por primera vez, la Academia entregará el premio a Mejor Casting, reconociendo oficialmente la labor fundamental de los directores de reparto en la creación de las historias que vemos en pantalla.

Finalmente, con la nominación de Juan Arredondo, es el único colombiano que compite en esta edición de la Academia con la mejor producción categoría Mejor Cortometraje Documental con su proyecto 'Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud'.